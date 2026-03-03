La salud del rey Carlos III continúa deteriorándose pese a los intentos del Palacio de Buckingham de decir que el monarca se encuentra estable; de igual forma, el escándalo del expríncipe Andrés fue un duro golpe para su reinado. La complicada situación por la que atraviesa habría quedado al descubierto después de que se diera a conocer información de que el soberano presuntamente dejará el trono en unos meses para darle paso a su hijo, el príncipe William, quien ya estaría preparando su futura coronación.

La reciente ola de especulaciones en torno a la salud y el futuro de la monarquía británica ha vuelto a colocar al rey Carlos III en el centro de la conversación. En medios internacionales comenzó a circular información que señala que el monarca británico estaría a punto de dejar el trono y esto tendría que ver principalmente con lo sucedido en las últimas semanas con el expríncipe Andrés y su relación con Jeffrey Epstein.

Desde que el monarca asumió el trono tras la muerte de Isabel II en 2022, su reinado ha estado bajo los reflectores; a esto se suman los desafíos propios de una monarquía que busca mantenerse vigente en una sociedad cada vez más crítica de las instituciones tradicionales.

En las últimas semanas, especialistas en la familia real británica han sugerido que una eventual abdicación podría servir para dar estabilidad y renovar la imagen de la Corona con la llegada anticipada del príncipe William, una figura que, según encuestas en el Reino Unido, goza de altos niveles de popularidad.

Un alto funcionario de la corte dijo al periodista Rob Shuter que “la transición (de Carlos III) será mesurada y digna. La salud es la explicación más convincente”. Según reportó Cosmopolitan, otra fuente del palacio afirmó: “No se considerará que Carlos fue presionado. Ha esperado toda una vida por este puesto. Cuando se retire, lo hará bajo sus propios términos".

También hay afirmaciones de que el príncipe William ya está funcionando como rey en todo menos en el título, indicó un informante: “En muchos sentidos, ya es rey extraoficialmente. La institución se está preparando emocionalmente, incluso si el papeleo no se ha puesto al día”, publicó el mismo medio anteriormente citado.

Por su parte, la experta en realeza Maureen Callahan, comentó que “el rey podría esperar unas semanas o meses antes de alegar su continua mala salud” pero en última instancia, “Carlos debe renunciar a su corona para salvarla”, esto sobre todo porque el rey permitió que su hermano Andrés viviera en una propiedad real privada en Sandringham a pesar de las acusaciones en su contra.

El heredero al trono, William, ha asumido en los últimos años un rol cada vez más visible dentro de la familia real. Sus apariciones públicas, así como su enfoque en temas sociales y ambientales, han reforzado su imagen como el rostro de una monarquía moderna.