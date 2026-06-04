Sergio ‘Checo’ Pérez quedó flechado con la belleza y carisma de la actriz Lily Collins, con quien se encontró en el garage de Cadillac en Mónaco. ¿Qué está pasando? ¿Checo aparecerá en Emily en París? A continuación te contamos lo que se sabe.

Las redes sociales se han inundado de fotos y videos de ambas celebridades previo a la Fórmula Uno antes del Gran Premio de Mónaco.

La actriz fue captada destilando glamour y lujo, como su personaje de Emily, ataviada con un conjunto amarillo mostaza con zapatillas de tacón moradas.

La celebridad vistió un blazer cruzado y pantalones cortos mientras caminaba por el paddock en el día de prensa de la carrera. Le sumó un clutch amarillo con negro y joyería oscura.

A su llegada al paddock, la actriz se acercó al Checo Pérez, quien se convirtió en el conductor estrella de Cadillac tras su salida de Red Bull.

Ambas estrellas mediáticas se tomaron selfies y platicaron brevemente en el garage. Asimismo, Collins fue vista poniéndose un casco de la escudería mientras caminaba cerca de los autos.

Tras la viralización del encuentro, los fanáticos dijeron en redes sociales que quizá Lily Collins se encuentre en Mónaco grabando la última temporada de Emily en París y que Sergio podría hacer una aparición especial en la serie de Netflix.

Estas afirmaciones sólo son rumores hasta el momento. Ni la producción ni Checo se han pronunciado al respecto, aunque se filtraron videos de Lily en esta visita grabando algunos segmentos con un equipo profesional.

Los fans han comentado: “¿Acaso tenemos a Checo actor?”, “¿Checo en la próxima temporada de Emily en París?”, “¡Sí! Vamos a tener escenas con Checo Pérez, el crossover más inesperado”.

En las recientes semanas Lily ha estado junto al resto del cast grabando el final de la serie París y Grecia luego de haber tenido temporadas completas en lugares como Roma y Venecia.

Me despierto y lo primero que veo es que Checo va a salir en Emily en Paris?!!!! 😭😭😭😭#MonacoGP pic.twitter.com/gprv4AYrdZ — Marie🌸 (@ma_fe79) June 4, 2026

De acuerdo con los informes, la trama final retomará los acontecimientos donde terminó la temporada anterior, con Emily recibiendo una inesperada invitación de Gabriel, su ex, para reencontrarse con él en Grecia, donde trabaja a bordo del yate de un multimillonario.

Aunque la producción ha dividido opiniones entre la crítica, su éxito entre el público ha sido innegable. La quinta temporada registró cerca de 27 millones de visualizaciones en apenas 11 días, consolidando a la serie como uno de los fenómenos más populares de Netflix.