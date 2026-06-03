Jennifer Garner asombró al revelar una de las consecuencias más graves que vivió tras su divorcio de Ben Affleck: la actriz de Hollywood se sinceró y dijo que su separación tuvo un impacto tan profundo que afectó su bienestar emocional y su carrera profesional durante varios años. “No pude trabajar durante años”, contó.

La protagonista de la película “Si tuviera 30” decidió dar más detalles de cómo fue que enfrentó su divorcio de Ben Affleck, el cual finalizó oficialmente en octubre de 2018, Recordemos que la pareja se casó en junio de 2005 y anunció su separación en junio de 2015, diez años después y tras haber tenido tres hijos juntos.

En una reciente entrevista, Jennifer Garner habló sobre las secuelas emocionales que dejó el fin de su matrimonio con Ben Affleck. La actriz explicó que atravesó un periodo complicado después de la ruptura y que las consecuencias fueron tan significativas que llegó a sentirse incapaz de enfocarse plenamente en su trabajo durante varios años.

En una charla con InStyle habló sobre la "conmoción" que padeció en medio de su mediática separación. “Cuando mis hijos eran pequeños, trabajaba muy poco, y luego tuvimos una gran conmoción en nuestra familia, así que durante mucho tiempo prácticamente no trabajé", declaró.

Asimismo, relató cómo intentó compaginar su trabajo y su vida profesional, decidiendo “soltar” varios aspectos en ese proceso. “Tienes que cuidarte a ti misma al mismo tiempo. Y ser radicalmente amable contigo misma por lo imperfecto que es todo (....) Y aceptar que simplemente va a ser imperfecto. No existe el equilibrio perfecto. No existe la perfección absoluta. Y cuando lleguen los momentos importantes, estarás bien, y es tu responsabilidad saberlo y comprenderlo para que tu hijo sienta que estás bien”, declaró.

¿Por qué se divorciaron Jennifer Garner y Ben Affleck?

Jennifer Garner y Ben Affleck anunciaron su separación en 2015 después de una década de matrimonio. Aunque ambos evitaron dar detalles, en distintos momentos reconocieron que enfrentaron desafíos personales y familiares (como el alcoholismo que padece el actor) que terminaron afectando su relación.

¿Cuál es la relación actual entre Jennifer Garner y Ben Affleck?

A pesar de su separación, Jennifer y Ben han mantenido una relación amistosa basada en el bienestar de sus hijos. En diversas ocasiones han sido vistos juntos en actividades familiares.

¿Qué pasó con Ben Affleck después del divorcio?

Tras su separación de Jennifer Garner, Ben Affleck continuó desarrollando su carrera como actor y director. Además, protagonizó una de las historias más mediáticas de Hollywood al retomar, años después, su relación con Jennifer Lopez (con quien se casó y también se divorció).