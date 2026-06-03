Jennifer Lopez protagonizó la alfombra roja de la premiere de su nueva comedia romántica Office Romance, llevada a cabo junto al resto del cast en la ciudad de Nueva York.

A su llegada al evento, la actriz y cantante dejó a todos los asistentes con la boca abierta al lucir la impresionante silueta que conserva a los 56 años de edad ataviada con un vestido de corte sirena con revelador escote abierto.

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La celebridad fue fotografiada con un vestido strapless, diseñado con tela nude traslúcida, con flores y palomas bordadas con lentejuelas. La prenda contó con escote en V, corsé y falda larga.

Su belleza se lució destacada con maquillaje bronceado, labial nude y blush dorado, además de toques blancos y morados sobre los párpados y pestañas postizas largas; mientras su cabello se lució elegante con un moño con mechones sueltos.

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Le sumó joyas de diamantes plateados, brazaletes a juego y un clutch color rosa viejo.

Luego de que se hicieran virales las fotografías de la premiere, los usuarios de internet no dudaron en cuestionar la imagen de la celebridad, mientras unos celebraban su belleza y su edad, otros más afirmaron que se había sometido a una cirugía plástica para aumentar el volumen de su pecho.

Jennifer Lopez se luce impresionante figura y escote de infarto a los 56 años. Foto: AFP

“No la soporto, pero qué guapa es. Tiene pechos nuevos, ¿no?”, “Se operó el pecho”, “Sus pechos no se ven nada naturales”, “Esta señora tiene un afán de no querer envejecer y por eso se opera”, escribieron los internautas.

La Diva del Bronx llegó a la alfombra roja junto a su coprotagonista Brett Goldstein, con quien se le ha involucrado sentimentalmente desde que comenzaron las grabaciones del proyecto.

Según dijo JLo en una entrevista, el actor ha sido el “mejor besador” que le ha tocado como actriz en toda su carrera.

Jennifer Lopez se luce impresionante figura y escote de infarto a los 56 años. Foto: AP

En una reciente entrevista separada con Today, Brett negó tener un romance con Jennifer pese a los rumores que han surgido y los comentarios sobre la química que mostraron fuera y dentro del set de grabación.

“Nunca hay una ocasión en la que me vean con alguien o trabajando con alguien sin que intenten relacionarme con esa persona”, dijo. En la misma entrevista, ambas celebridades negaron ser pareja.

Desde que JLo se divorció de Ben Affleck ha aprovechado cada oportunidad que se le presenta para hablar de su soltería y de cómo disfruta enfocarse en ella, en su carrera y en su familia sin el drama de los romances.