Ángela Aguilar volvió a ser tendencia luego de reaparecer públicamente con un llamativo anillo que no pasó desapercibido entre sus seguidores, los medios de comunicación y el público en general. La costosa joya desató una ola de especulaciones, pues en las redes sociales aseguraron que podría tratarse de un regalo de parte de Christian Nodal tras los recientes escándalos que han rodeado a la pareja.

Durante este 2026 Ángela y Nodal han atravesado varias polémicas y crisis que han puesto a la pareja al borde de la separación, según reportaron algunos medios de comunicación. Uno de las más sonadas fue la suscitada por la canción "Un Vals", la cual tiene como protagonista del video musical a una modelo con enorme parecido a Cazzu.

A la par que salía a la luz este escándalo, surgió la noticia de la cancelación de su boda religiosa y, aunque oficialmente se atribuyó a motivos de seguridad, medios de espectáculos aseguraron que se debía a las crisis que enfrentaba la pareja. Y no sólo eso, sino que actualmente se dio a conocer que Nodal rompió relación con sus padres, quienes se quedaron con su nombre artístico, razón por la cual el cantante ahora se hace llamar el Forajido.

Serían por todas estas razones por las cuales Nodal le habría regalado un impactante anillo de diamantes a su esposa, quien lo presumió ante las cámaras el pasado 29 de mayo durante el concierto del sonorense en la Plaza de Toros México.

La deslumbrante joya se trata de un anillo de oro rosa con diamantes dispuestos en forma de flor; según se comentó Nodal se lo habría dado como regalo de aniversario por su boda en Roma.

Inmediatamente después de que se viralizaron las fotos del anillo de Ángela Aguilar, los internautas comenzaron a preguntarse si el intérprete de regional mexicano estaría intentando reforzar su relación o pedir perdón con un lujoso obsequio. Recordemos que Ángela Aguilar ha sido duramente criticada en redes sociales, por lo que el compositor estaría tratando de darle un "obsequio" con el que pueda "contentarla".

Aunque durante semanas se habló de una separación entre ambos la realidad es que siguen juntos y si bien no han revelado para cuándo celebrarán su boda religiosa, se espera que continúen con sus planes, aunque debido a la situación, se desconoce si en esta ocasión Nodal estaría acompañado de su familia o de su hija Inti.