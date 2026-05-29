Maribel Guardia volvió a sorprender a sus seguidores al celebrar sus 67 años con un impactante look que rápidamente se volvió viral en redes sociales; la famosa presumió los detalles de su fiesta y dejó ver el atuendo que eligió para lucir espectacular en este día tan importante: un bodysuit con el que destacó sus curvas y su impresionante figura.

La actriz dejó de lado, por un día, toda la polémica que la rodea en el caso de Imelda Tuñón y su reciente destitución como tutriz para dar paso a la celebración de cumpleaños número 67, en el que estuvo rodeada de sus seres queridos.

En el festejo no podían faltar Olivia Collins y Lourdes Munguía, sus entrañables amigas, con quienes sostiene una amistad de muchos años y quienes la han acompañado en los momentos más duros de su vida, como la muerte de su hijo Julián Figueroa.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la costarricense mostró los detalles de su fiesta de cumpleaños, celebrada este viernes 29 de mayo; en una publicación subió varios fotografías acompañadas de un mensaje que dice: “Celebrando mi cumpleaños muy feliz, agradecida con Dios por un año más de vida y por las personas que pone en mi camino. Gracias @drhollywoodlm la fiesta sorpresa que me hizo”.

Para esta ocasión tan especial, Maribel Guardia decidió lucirse con una minifalda negra y una blusa blanca con transparencias y de cuello alto, atuendo que coordinó con unas zapatillas blancas.

Pero uno de los invitados de la fiesta compartió una imagen de felicitación en la que la cantante aparece con ajustado bodysuit de Gucci con el que arrancó suspiros y robó la miradas de todos sus seguidores; Luis Moya, conocido en Instagram como drhollywoodlm (y quien preparó la fiesta sorpresa de Maribel) subió dicha foto que rápidamente se hizo viral.

“Parece de 40”, “La mujer más bella”, “Qué cuerpazo” e “Impresionante a sus 67 años” fueron algunas de las reacciones a la publicación que ya acumula miles de “me gusta” y comentarios.

Maribel Guardia cumple 67 años. Foto: Instagram @drhollywoodlm

¿Cuál es el secreto de Maribel Guardia para mantenerse joven?

Una de las preguntas más buscadas sobre Maribel Guardia es cómo logra mantenerse físicamente tan bien. La actriz ha revelado en distintas entrevistas que mantiene hábitos muy disciplinados, entre ellos: