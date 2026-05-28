Madonna encendió las redes sociales tras revelar detalles íntimos sobre su relación con John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense John F. Kennedy. En un reciente video, la famosa aseguró que él había sido su “mejor amante” a la vez que dejó al descubierto que fue un intenso romance.

Las declaraciones de la llamada “Reina del Pop” rápidamente se volvieron virales luego de que asegurara que Kennedy Jr. fue “el mejor amante” que tuvo en su vida. Estas palabras de Madonna surgieron en un video grabado con amigos, el cual preparó para promocionar el lanzamiento de su nuevo álbum, Confessions II, producido en colaboración con la plataforma Grindr.

En esta ocasión, en vez de llevar a cabo una gira de prensa, la cantante de “Vogue” optó por grabar un video con otras personalidades, como el dramaturgo Jeremy O. Harris, la drag queen Bob The Drag Queen y el diseñador Raul Lopez, con quien habló de sexo y parejas.

Lopez le preguntó a Madona “¿Quién fue el mejor sexo de tu vida?”, a lo que la famosa respondió: “Sólo voy a nombrar a los muertos”; inmediatamente después, susurró el nombre “John Kennedy Jr.”, así lo reportó Page Six.

De acuerdo con dicho medio, Raul Lopez hizo un comentario sobre el hijo de John F. Kennedy: “Todo el mundo dice que tenía un miembro impresionante y que era muy buen amante”, a lo que Madonna, con una sonrisa, confirmó solamente diciendo: “Mmm hmm”.

¿Madonna y John F. Kennedy Jr. fueron pareja?

Sí, aunque mantuvieron gran parte de su relación en privado; distintos medios estadounidenses reportaron su romance a finales de los años 80, sin embargo, se comentó que fue muy breve.

En ese momento, su relación llamó la atención porque ambos eran dos de las celebridades más famosas de aquella época: Madonna dominaba la industria musical mundial y Kennedy Jr. era considerado uno de los hombres más influyentes y atractivos de Estados Unidos.

¿Quién fue John F. Kennedy Jr.?

John F. Kennedy Jr. fue abogado, periodista y editor de revistas. También era hijo del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy y de Jacqueline Kennedy. Kennedy Jr. murió en 1999 en un accidente aéreo que conmocionó a Estados Unidos.

¿Quiénes han sido novios de Madonna?

A lo largo de su carrera, Madonna ha sido vinculada sentimentalmente con distintas celebridades, actores y músicos.

Entre las relaciones más conocidas de la cantante destacan: