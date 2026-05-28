Ninel Conde conquistó el corazón de sus seguidores en redes sociales la compartir un par de videos en los que hace alarde de su trabajada silueta, ataviada con un conjunto en color rojo con negro.

En los clips compartidos en Instagram, la cantante y actriz aparece junto a su estilista aplicándose un líquido con brillos en las piernas y en el pecho.

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El look que llamó la atención entre sus fanáticos constó de una minifalda satinada, en corte A de cintura alta, a juego con un bralette rojo de encaje, diseñado con llamativo escote en V y finos tirantes.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana, base bronceada, labial rosado, sombras ahumadas sobre los párpados, un cat eye ahumado y blush rosado. Su cabellera tomó su propio protagonismo al lucir peinado de lado con mechones ondulados sobre la espalda.

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“Me ponen brillos en la piel para que se me vea luminosa, pero me dio frío”, escribió la celebridad en uno de los clips. En el segundo video se dejó ver presumiendo sus pantuflas personalizadas y sus batas de diseñador: “Les muestro mis famosísimas crocs que me han acompañado durante años y también mis batas”, apuntó.

Mientras grababa el primer video, Ninel Conde puso nervioso a su estilista luego de comentar que a él “no le gustan las niñas” sino los “niños” y por eso deja que le toque el cuerpo mientras la prepara.

Recientemente, la celebridad fue tema de conversación en redes sociales luego de compartir en su Instagram imágenes de sí misma posando en la MET Gala 2026, las cuales fueron generadas con IA. “Texturas, siluetas y actitud. La moda habla, y hoy grita arte”, escribió en la publicación.

Si bien muchos de sus seguidores las tomaron con humor y hasta reconocimiento por lo bien que se ve Ninel en las fotos, otros usuarios la criticaron por usar la tecnología para “engañar” a los fans y por pretender algo que no es.

“¿A poco sí, mi bombón?”, “Qué cringe ver a los artistas usando IA para eventos a los que no fueron invitados”, “La más inventada”, “Cuando la entrada salía en 100 mil toca usar IA que es más barato”, apuntaron los usuarios.

Ninel no comentó nada sobre las críticas que recibió su publicación y en cambio, usó las redes para compartir detalles de su trabajo y colaboraciones publicitarias.