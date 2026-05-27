Gal Gadot encendió las redes sociales al adelantarse al verano con un look fresco y sofisticado que no pasó desapercibido entre sus seguidores. La actriz israelí aprovechó el Memorial Day para compartir un vistazo de su día libre.

En la imagen, Gadot luce un bikini café que resalta su figura y abdomen plano, combinado de manera impecable con unos pantalones beige ligeros y una gorra a juego que complementa el conjunto con un toque relajado. La elección de tonos neutros y el equilibrio entre comodidad y estilo reflejan su sello personal.

Acompañando su publicación, la estrella escribió: “¡Fin de semana largo en modo sol! ¡Les deseo a todos un verano seguro, feliz y soleado!”, un mensaje que rápidamente alcanzó las casi 300 mil reacciones en poco tiempo.

4K | Gal Gadot via IG pic.twitter.com/axnkGTH1fq — JumpTrailers (@JumpTrailers) May 26, 2026

Gal Gadot desactivó los comentarios, pues la mayoría de los usuarios dejaba comentarios exigiendo una Palestina libre. Hace tiempo, la actriz enfrentó una serie de protestas durante el rodaje de The Runner, en Londres.

Según fuentes cercanas a la producción, Gal Gadot ha compartido con su círculo cercano que la experiencia ha sido profundamente perturbadora y que se siente emocionalmente afectada por los acontecimientos.

Gal Gadot, de 41 años y de nacionalidad israelí, ha sido blanco de críticas por su apoyo público a Israel y su pasado servicio militar en las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que ha motivado a los manifestantes a acusarla de "blanquear crímenes de guerra".

Por ahora intenta refugiarse en su hogar. Tiene cuatro hijas con Jaron Varsano: Alma y Maya. La pareja se conoció en 2006, gracias a amigos en común, durante una fiesta en el desierto de Israel. En 2008, el productor y la actriz se casaron y ahora viven felices y enamorados.

Gal Gadot contó años atrás que de inmediato supieron que estaban hechos el uno para el otro, pero ella era muy joven para entenderlo, pues Varsano es 10 años mayor que ella. Él se quería casar pronto, pero esperó dos años a que la también modelo estuviera lista.

El 30 de abril, Gal Gadot cumplió 31 años y compartió un mensaje con sus seguidores: “Otro año más. Me siento profundamente agradecida por todas las personas en mi vida. Les deseo salud, paz y felicidad. Gracias por todo el cariño, significa muchísimo para mí. Mi corazón está lleno de gratitud. Les envío luz y amor a todos”.