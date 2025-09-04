La actriz Gal Gadot publicó una fotografía en Instagram donde se le ve disfrutando de los últimos días del verano junto a su esposo Jaron Varsano.

La estrella de Wonder Woman presumió la espectacular figura que posee a los 40 años ataviada con un bikini de color azul marino. La prenda dejó a la vista su abdomen plano y brazos torneados por el ejercicio.

Completó su look de playa con lentes de sol y usó pendientes brillantes en las orejas. Por su parte, Jaron Varsano, de 50 años de edad, posó si camisa y con un traje de baño amarillo mostaza. Llevó lentes de sol y un pesado collar de oro sobre el cuello.

Lindos 💛 — Gal Gadot está deslumbrante, ao lado de seu marido Jaron Varsano, em recente publicação no Instagram. pic.twitter.com/eBAQQsNi0O — Gal Gadot Brasil · Fansite (@GalGadotBrasil) September 2, 2025

Gal Gadot indicó que disfrutan de unos días en el lujoso resort Anassa Hotel, ubicado en Chipre.

Un día antes, la actriz compartió una galería de fotos donde se le ve disfrutando de la piscina y donde captura un día en yate con su familia.

Algunos de sus seguidores festejaron sus fotografías en Instagram, pero la inmensa mayoría dejó comentarios exigiendo una Palestina libre.

La actriz enfrentó una serie de protestas durante el rodaje de The Runner, en Londres.

Según fuentes cercanas a la producción, Gal Gadot ha compartido con su círculo cercano que la experiencia ha sido profundamente perturbadora y que se siente emocionalmente afectada por los acontecimientos.

Gal Gadot, de 40 años y de nacionalidad israelí, ha sido blanco de críticas por su apoyo público a Israel y su pasado servicio militar en las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que ha motivado a los manifestantes a acusarla de "blanquear crímenes de guerra".

Por ahora intenta refugiarse en su hogar. Tiene cuatro hijas con Jaron Varsano: Alma y Maya. La pareja se conoció en 2006, gracias a amigos en común, durante una fiesta en el desierto de Israel. En 2008, el productor y la actriz se casaron y ahora viven felices y enamorados.

Gal Gadot contó años atrás que de inmediato supieron que estaban hechos el uno para el otro, pero ella era muy joven para entenderlo, pues Varsano es 10 años mayor que ella. Él se quería casar pronto, pero esperó dos años a que la también modelo estuviera lista.