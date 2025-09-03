En medio de una mala racha, la gente suele consolarse diciendo: "afortunado en el amor, desafortunado en el juego", pero tal vez para algunos integrantes de La Casa de los Famosos esta frase no aplique.

Recientemente, en redes sociales se comenzó a especular sobre el noviazgo de Delia García y Facundo, luego de que se viralizó una llamada que el conductor le hizo desde el confesionario en la que en uno de los intentos por contactarla al parecer se escuchó la voz de un hombre.

El conductor y comediante había ganado un reto cuyo premio era de 30 mil pesos, pero “la jefa” —la voz que da indicaciones a los participantes— lo intercambió después de notar que Facundo prefería otro: el de la llamada de dos minutos con un familiar.

Enseguida entró al confesionario donde encontró un teléfono amarillo cuyos números estaban cubiertos, del cual podía llamar a quien quisiera.

Facundo, evidentemente emocionado, empezó a marcar. En un par de intentos se escuchó la terrible frase: "El número que usted marcó no está disponible", lo que aumentó el nerviosismo del comediante y del resto de los integrantes de La Casa de los Famosos que estaban en la sala atentos a lo que ocurría.

"La jefa" alentó al exconductor de "¡Ya párate!" a seguir intentando, y en el momento de que entra la llamada se escucha brevemente, lo que parece, la voz de un hombre, por lo que inmediatamente cuelga.

Facundo volvió a marcar un par de veces más hasta que Delia le contestó en un tono calmado comparado con el entusiasmo que demostraba su novio.

Durante dos minutos, hablaron sobre cuanto se extrañaban, Delia le pidió que "fuera él, que se dejara fluir", le aseguró que si veía todos sus saludos y que su cuarto era divertido.

Al finalizar la llamada, Facundo se fue a su cama donde estuvo reflexionado sobre lo que había escuchado y empezó a hablar en voz alta como si estuviera hablando con Delia.

Los seguidores de La Casa de los Famosos se dividieron en dos bandos, uno de quienes se conmovieron con la llamada y otros que criticaron "el poco entusiasmo" que, según ellos, demostró Delia, además, de que especularon de que le podría estar siendo infiel.

Pese a ello, por su parte Delia subió un video en sus redes donde aseguró que se puso muy nerviosa y no supo reaccionar, pero que lo apoya al 100% y extraña.

"Estuvo intenso, estoy feliz, pero triste. Es una locura esto, gracias por su apoyo", escribió en una historia de Instagram.

¿Quién es la novia de Facundo?

Delia García es la novia de Facundo, con quien desde hace ocho años tiene una relación tras conocerse en el reallity "La Isla".

Actualmente, Delia participa en el programa radiofónico "¡Ya párate!", el cual hace tiempo el propio Facundo condujo por muchos años.

Antes del ingreso del comediante a La Casa de los Famosos, reveló que le había entregado el anillo de compromiso a Delia, con quien tiene 12 años de diferencia de edad.

Cabe recordar que tras la participación del comediante en LCDLF, su novia a reportado que ha sido víctima de agresiones en redes e incluso de amenazas, por lo que ha exhortado a la gente a alejarse de la mala onda y sólo mandar "mensajitos de amor".