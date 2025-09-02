Ahora que parecía que Alicia Villarreal, de 54 años, habría encontrado nuevamente el amor junto a el tiktoker Cibad Hernández, quien es 11 años menor que ella, se desataron los rumores que todo podría ser un engaño para impulsar la imagen de la cantante.

De acuerdo con declaraciones de Shanik Berman en un programa de radio de Maxime Woodside, el novio de Alicia no sólo se dedica a crear mensajes de apoyo a las mujeres también vende seguidores en redes sociales, por lo que sus más reciente videos en los que presume ser la pareja de la interprete podrían ser un montaje.

Berman, quien se dedica ha dedicado a hablar sobre la farándula, precisó que según sus fuentes le informaron que Cibad Hernández también podría haber obtenido la nacionalidad estadounidense luego de casarse presuntamente por conveniencia con una ciudadana de ese país para luego separarse.

Aunque la propia Shanik no reveló el nombre de la supuesta exesposa de Cibad, afirmó que le habría "bajado toda la lana".

Asimismo, en dicho programa radiofónico también se pusieron en duda las muestras de cariño que Alicia Villarreal y su novio compartieron en redes, además, de la veracidad del tatuaje que ambos se hicieron en las muñecas como símbolo de su amor.

Estos señalamientos contrastan con los más recientes videos que compartió Cibad en su cuenta este domingo con motivo del cumpleaños de la artista, en los que se le ve que la acompañó a un concierto y al finalizar junto con el equipo de trabajo de la güerita le cantaron las mañanitas.

Aunado a ellas, también la hermana del influencer, Claudia Hernández, subió unas fotos con ella felicitándola.

Hace una semana, Cibad y Alicia compartieron las imágenes de un viaje que hicieron juntos a Las Vegas donde se tomaron fotos e hicieron un par de reels con los que revelaron que formalmente eran novios.

La sorpresa surgió no por la diferencia de edad, sino porque, según medios estadounidenses, Villarreal habría firmado su divorcio con Cruz Martínez el pasado 6 de agosto luego de estar meses en una batalla legal y su tórrido romance se dio a conocer apenas 20 días después.

Hasta el momento, ni la intérprete de "Yo sin tu amor" ni Cibad se han pronunciado sobre los señalamientos de Shanik Berman