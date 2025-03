A casi un mes de que Alicia Villarreal denunciara públicamente a Cruz Martínez por violencia familiar, la cantante habló por primera vez de lo sucedido aquella noche en la que supuestamente fue agredida por su esposo. En una entrevista, la famosa compartió detalles de lo que pasó y aseguró que ya “no quiere verlo”.

Tras varias semanas de silencio y de mantenerse alejada de los medios de comunicación, Alicia Villarreal decidió hablar sobre el escándalo que la involucra y que también tiene que ver con su esposo Cruz Martínez. La cantante de “Te Quedó Grande la Yegua” ofreció una entrevista para el programa Ventaneando en la que dio a conocer cómo se encuentra.

El pasado 16 de febrero Alicia Villarreal vivió una confrontación física con su esposo; pocos días más tarde de este suceso, la estrella de la música apareció en uno de sus conciertos e hizo una señal de auxilio por violencia de género, momento que fue captado en video y que se hizo viral en las redes sociales.

Durante la entrevista con Pati Chapoy, Villarreal no dio detalles de la agresión, ya que podría entorpecer el proceso legal que enfrenta; sin embargo, en la denuncia que interpuso, la cantante afirmó que Cruz Martínez trató de asfixiarla, así como le habría ocultado su pasaporte, además de quitarle su teléfono celular, con lo cual habría quedado incomunicada.

“Ha sido algo impactante también para mí, para la gente. Siento que es algo que no debo de vivir (...) ese día me pasaron muchas cosas, algo que no puedo explicar muy bien, no lo había vivido de esa manera como en esa noche”, contó la cantante, también conocida como “La Güerita Consentida”.

Añadió: “Me quedé incomunicada, me quedé sin dinero y, en el momento en que estoy ahí (en Zitácuaro), y estoy trabajando y me cuesta concentrarme, yo nada más pensaba en qué había una manera en que podía dejar una evidencia de lo que yo estaba viviendo en ese momento, (...) sucede esto y ha sido algo impactante para mí, siento que no es algo que debo de vivir, que no debe pasar ninguna mujer, ninguna persona”.

La exintegrante del Grupo Límite dijo que aunque había vivido momentos complicados con su esposo, éste no se había comportado tan agresivo como esa noche.

“No lo había vivido de esa manera, como esa noche, demasiado (agresiva), no sé ni siquiera cómo me salía de ahí; salí de la casa y me fui a mi oficina, ahí todavía estaba mi hermana”, indicó.

A su vez, dijo que si no ha hablado abiertamente del tema es porque las autoridades se lo han prohibido: “Mucha gente me dice: ´No has dado la cara, no has dado una declaración', y esto es algo tremendo, que me golpea demasiado, muy duro; quiero que sepan que he intentado hacer lo correcto, hicimos la denuncia, me he ido bajo lo que es este proceso legal, a veces no es fácil para mí repasar los hechos, decir las cosas como sucedieron, tal cual y como las vivimos porque hay un proceso legal”.

Por otro lado, la estrella originaria de Nuevo León dijo que Cruz Martínez no ha tratado de comunicarse con ella, pero si está en contacto con sus hijos. Sobre esto, aseguró que prefiere mantener su distancia pero que, para su bienestar, no quiere volver a ver a su esposo. “Ha hablado con ellos, les ha pedido cosas, pero yo quisiera mejor ya no volverlo a ver, sería lo mejor para mí”, puntualizó.

Alicia Villarreal revela que lleva años intentando divorciarse de Cruz Martínez, pero él no la deja

Durante la entrevista, Villarreal relató que ya había comunicado a su esposo sus deseos de divorciarse, pero él se había negado a proceder de esa forma y a separarse de la cantante.

Villarreal dijo que, en 2021, vivieron una primera separación pero que no se concretó el divorcio porque "él no está de acuerdo". “Tengo años diciendo que me he querido divorciar de él, pero siempre es la parte de la familia la que te amarra y está uno mal... había todo eso (violencia física y psicológica) y ya no podía seguir con esto, no es fácil enfrentarte con alguien que te dice ´es mentira, no pasa nada, estás exagerando´, y lo defiendes con todo el amor siempre, porque amo a mis hijos, porque no quiero que ellos piensen... uno aguanta, soporta, perdonas, he perdonado desde el fondo de mi corazón, per otambién le he dicho ´pero no te equivoques, no porque te perdono, justifico tus acciones”, puntualizó.