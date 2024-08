Alicia Villarreal y Cruz Martínez atraviesan por una fuerte crisis en su matrimonio luego de que saliera a la luz una foto en la que se observa al músico y productor con una joven en un antro en Monterrey. En las últimas horas se reveló la supuesta identidad de la mujer con la que Cruz Martínez le habría sido infiel a la “güera": Se trata de Germaine Valentina. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? Esto es lo que se sabe.

El rumor de la infidelidad surgió el fin de semana pasado, cuando Cruz Martínez, de 52 años años, fue visto con una misteriosa mujer, con quien convivió muy de cerca en un antro de Monterrey, mientras Alicia Villarreal, de 52 años, se encontraba en la Ciudad de México promocionando su nuevo sencillo. Las imágenes de su encuentro rápidamente se viralizaron, razón por la cual se le preguntó a la cantante su opinión al respecto.

Fue en un encuentro con medios de comunicación en el que un reportero le cuestionó a Alicia Villareal sobre si perdonaría una infidelidad a lo que ella respondió: “pues no, ¿quién perdonaría una infidelidad?”; el periodista dijo que se lo preguntaba porque en redes sociales se había difundido una foto de su esposo, Cruz Martínez, junto con una joven en un centro nocturno.

@lospaparazzi1 Aguaaaas con esas preguntas!! En plena entrevista ALICIA VILLAREAL se entera que CRUZ MARTÍNEZ su marido, fué captado abrazado con otra mujer en un antro. Primero dijo que no perdonaría una infidelidad y después le dan la noticia! Qué pasará?? #AliciaVillareal #CruzMartinez #KumbiaKings ♬ sonido original - Cristy Norman

La reacción de sorpresa de Alicia Villarreal dejó en claro que la cantante no sabía de la foto y de la infidelidad de su esposo; se limitó a responder que durante los 20 años que llevan de casados “se han dicho muchas cosas” sobre ellos. Posteriormente, asistió al programa “De Primera Mano”, en el que también se le preguntó sobre el tema y dijo:

“Estoy ahorita con una noticia que me acabo de enterar, tengo muchos años en la industria y me ha pasado de repente que no sé cómo reaccionar, entonces, yo me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar (con mi esposo), es una relación adulta, somos dos adultos, hemos vivido muchas cosas, muchas cosas ha sido ciertas, otras no han sido ciertas.”

¿Quién es Germaine Valentina, la joven con la que Cruz Martínez le habría sido infiel a Alicia Villarreal?

En el programa Ventaneando revelaron que la mujer con la que supuestamente Cruz Martínez le habría sido infiel a Alicia Villareal es Germaine Valentina, una cantante originaria de Venezuela, que tiene 25 años. Ricardo Manjarrez, conductor del programa, dijo que Valentina tiene una carrera musical, pero que también cuenta con una presencia significativa en redes sociales, ya que posee más de un millón de seguidores.

De acuerdo con Daniel Bisogno, Alicia Villarreal comentó que Germaine Valentina es una artista con la que Cruz Martínez está trabajando en su casa productora; la joven disfruta de interpretar música mexicana, incluso, en octubre de 2023 le agradeció a Pepe Aguilar y a su esposa Aneliz por apoyarla en su carrera, ya que fue invitada a un concierto de la famosa familia.

Alicia Villareal revela que Cruz Martínez le había sido infiel antes

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Alicia Villarreal le confesó, detrás de las cámaras y los micrófonos, que Cruz Martínez ya le había sido infiel antes. La “güera” le dijo: “Gustavo, no es la primera y va a ser la última porque esto ya se acabó”. Sobre el escándalo de infidelidad, el músico y productor no se ha pronunciado al respecto.