Tras obtener su libertad, luego de tres años en prisión, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán está lista para rehacer su vida y “cumplir sus sueños”, así lo reveló Emma Coronel Aispuro, de 35 años, en una reciente entrevista en la que dio a conocer que hará su debut como modelo en un video musical.

El 30 de noviembre de 2021, la esposa del narcotraficante mexicano “El Chapo” Guzmán, fue acusada de vínculos con el conocido líder del Cártel de Sinaloa, además de ser investigada por lavado de dinero y tráfico de drogas.

​El 13 de septiembre de 2023, Emma Coronel salió de la cárcel, pero el juez del distrito de Columbia, Rudolph Contreras, le ordenó llevar a cabo algunas tareas para conservar su libertad condicional, entre ellas está el que consiguiera un trabajo de tiempo completo en el que cumpliera con un mínimo de 30 horas a la semana.

Y Emma Coronel consiguió el trabajo que la ley le exigía y en un área que le apasiona y que siempre deseó realizar. La esposa de “El Chapo” dijo en una entrevista para “Despierta América” que participó como modelo en el video musical de “La Señora, tema que interpreta Mariel Colón Miró, abogada de “El Chapo”, quien incursionó como cantante de música regional mexicana.

VIDEO. ASÍ LUCE EMMA CORONEL, ESPOSA DE "EL CHAPO"

“La Señora” es una canción en la cual se aborda la vida de “El Chapo” y Emma Coronel, por eso, para ella era muy importante ser parte del video musical, porque se trata de su historia.

“Yo la escuché cuando la estaban escribiendo, toda la canción, cada parte que dice, para mí es importante. Habla de mí y de todo lo que ha sucedido en mi vida”, Coronel dijo en una entrevista para el programa “Despierta América”.

Agregó: “Yo siempre he tenido el sueño de ser modelo, cuando yo era chiquita siempre decía que iba a ser modelo. Entonces cuando me dijeron que iba a ser modelo en un video, claro que sí, me gustó”, señaló.

También, Emma Coronel reveló que pronto lanzará un emprendimiento y que este trabajo lo llevará de la mano junto con su nueva etapa como modelo.

En las imágenes que Mariel Colón Miró publicó en su cuenta de Instagram se ve a Emma Coronel lucir un traje sastre color rojo, con joyería de oro, lentes de aviador oscuros; su look completo destacó aún más por su larga cabellera rubia y su maquillaje en tonos nude y tierra.

En redes sociales, sus seguidores reaccionaron a la noticia y resaltaron lo atractiva que luce la esposa de “El Chapo”: “Emma bellísima como siempre”, “Hermosas”, “Va a pegar re duro”, “Felicidades, esto es algo muy grande para ustedes”, y “Qué guapa se ve la patrona Coronel”, fueron algunos de los comentarios.

Coronel cree que la canción puede servir para que el público conozca un poco más sobre ella: “Que se den cuenta que pasan cosas fuertes, malas, pero el pasado ya es pasado. No se queden ahí. Tenemos que seguir para adelante”. La canción y el video musical de "La Señora" se estrenará el próximo 9 de agosto.

Emma Coronel revela que aún ama a “El Chapo”

Durante la entrevista, Emma Coronel contó cómo es su relación con su aún esposo ahora que lleva siete años sin tener contacto con él, luego de que las autoridades de Estados Unidos impusieran dicha medida.

“Él y yo no podemos tener contacto”, señaló, sin embargo, dijo que a pesar de la distancia ella sigue enamorada de él. “El amor siempre va a seguir, por supuesto”, indicó. Emma Coronel Aispuro se casó con “El Chapo” el 2 de julio de 2007; son padres de las mellizas María Joaquina y Emaly Guadalupe.