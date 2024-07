Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se declara no culpable en tribunal de Chicago Guzmán López, de 38 años, conocido como el "Chapito", fue acusado de narcotráfico, lavado de dinero y violaciones a la ley de armas.

Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se declara no culpable en tribunal de Chicago. Foto: U.S. Department of State vía AP.