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“Tú eres mío y ella te robó”. Difunden el momento del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores
En medio de las investigaciones sobre el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores, y de la orden de extradición de la presunta culpable, su suegra Erika ‘N’, nueva información en torno a su vida ha salido a la luz.
Según lo contado por su madre, Reyna Gómez, Carolina recibió una indemnización millonaria después por la muerte de su padre, misma que ocurrió tras un “accidente” donde se golpeó la cabeza en 2022. ¿Qué dijo Reyna?
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En una entrevista que le dio a Fabián Pasos, anfitrión del canal de YouTube Mafian TV, la madre de la modelo confirmó que su hija recibió una indemnización económica, aunque no ahondó en el monto exacto por cuestiones de seguridad.
Según lo sugirió el entrevistador después de haber hecho una investigación, Carolina Flores habría recibido un pago de entre 1.8 y 2 millones de dólares en ese entonces.
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“ (...) Yo investigué cuánto se puede recibir después de un incidente de esta índole (…) y me arrojó que eran más o menos de entre un millón 800 mil dólares, a más o menos, dos millones de dólares. ¿Sí o no recibió arriba de un millón 800 dólares?”, preguntó Pasos, a lo que Gómez respondió: “No me siento segura para darte esta respuesta, pero sí recibió en su momento”.
Más allá del monto millonario, en la entrevista se destacó que dicho dinero no fue utilizado por la exreina de belleza ni por su familia, sino que está disponible para que se le entregue en su momento al bebé de ocho meses que dejó tras su asesinato en Polanco el pasado 15 de abril.
“Yo nunca le pedí dinero a mi hija yo le dije: ‘Dame trabajo, no quiero que me des dinero’. El año pasado me ayudó. Yo le limpiaba su departamento un día a la semana y no me da pena decirlo”, contó Reyna Gómez.
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Y agregó: “Yo no quiero ese dinero, quiero que ese dinero quede íntegro para mi nieto porque así debe de ser, porque es lo que ella hubiera querido”.
Asimismo, en la entrevista Reyna Gómez detalló que Carolina inició su romance con Alejandro Sánchez Herrera, hijo de su feminicida, durante la pandemia, previo a la muerte de su padre en 2022.
El tema de la indemnización ha sido vinculado al feminicidio de Carolina Flores, y es que según familiares de la víctima, el asesinato pudo haber ocurrido por cuestiones financieras.
En el mismo programa de YouTube, tíos de Carolina Flores sugirieron que Erika ‘N’ y su hijo habrían orquestado el asesinato para quitarle dicho dinero.
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