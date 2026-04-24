El asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, ha generado una ola de conmoción e indignación en México; el feminicidio de la joven de 27 años ha generado varias dudas, incluida lo que pasará con su bebé, el cual se informó, tiene 8 meses de edad. Fue la mamá de Carolina la que reveló lo que sucederá con su nieto y si permanecerá con su padre o con algún familiar.

El asesinato de Carolina Flores continúa bajo investigación por parte de las autoridades, mientras colectivos y ciudadanos exigen avances claros en el caso. La tragedia no solo ha encendido las alertas sobre la violencia, sino que también, ha puesto el foco en las consecuencias que enfrentan los hijos de las víctimas.

Carolina Flores tenía un bebé de ocho meses, quien se encontraba en el lugar de los hechos cuando Erika Herrera ‘N’ atacó a la exreina de belleza con seis tiros después de que la “hiciera enojar”. En el video que se viralizó en redes sociales se observa que Alejandro, esposo de Carolina, trae cargando al bebé.

Ahora, es la mamá de Carolina quien contó para el programa ¡Siéntese Quien Pueda! quién cuidará al bebé y lo que sucederá con su pequeño nieto. Reyna Gómez dijo que se ofreció a cuidar a su nieto en lo que Alejandro realizaba los trámites, pero éste se negó.

“Yo le pregunté a él si quería que cuidara al niño y me dijo que no, que como pareja siempre tenían este tipo de conversaciones de que ‘si me llega a pasar a mí algo, yo quiero que pase esto’. Entonces, en una de esas, ella le dijo a él: ‘Ni tu mamá ni mi mamá los van a cuidar’. Él quiere hacer su voluntad al pie de la letra”, comentó.

Con esto quedaría al descubierto que la última voluntad de Carolina Flores es que su pareja se haga cargo del bebé que tuvieron, por lo que no podría cuidarlo ni la abuela o algún otro familiar.

Por otro lado, Reyna Gómez compartió para Univisión que su yerno le dijo que se había tardado en denunciar el asesinato de su pareja porque “se preocupó por el bebé”.

“Pensando en que si a él lo llevaban detenido el bebé se iba a ir a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al bebé) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo”, refirió la madre de Carolina.

Por ahora, el futuro del bebé se mantiene como uno de los temas más sensibles, rodeado de hermetismo.