Una mujer de 59 años de edad fue hospitalizada tras ser atacada por un enjambre de abejas en calles de la colonia Pemex, en Culiacán, Sinaloa.

Testigos del incidente grabaron el momento en que la mujer identificada por medios locales como María de los Ángeles deambulaba sobre la banqueta mientras fue sorprendida por las picaduras de las abejas.

La mujer se cubrió el rostro con el cabello, mientras se manoteaba la cabeza en su intento de alejaras, algún punto se despejó la cara, dejándose ver aparentemente aturdida.

Momentos después, un elemento del Ejército Mexicano se acercó con un extinguidor en mano y empezó a rosearla con el químico para librarla de las abejas que le rodeaban todo el cuerpo.

De acuerdo con un reporte de El Universal, el incidente ocurrió cerca de una especie de bodega donde posteriormente Protección Civil municipal halló un apiario.

María de los Ángeles recibió los primeros auxilios en el sitio, sin embargo, por la gravedad del ataque tuvo que ser hospitalizada para recibir atención médica especializada.

Sobre la bodega se informó que personal de Protección Civil registró la zona y encontró una caja de apicultura de donde pudieron salir las abajes que atacaron a la mujer de casi 60 años.

Ataque de abejas moviliza a autoridades en Culiacán: una mujer sufrió más de 200 picaduras y fue rescatada por el Ejército, que la trasladó a un hospital para su atención. #Noticias #México pic.twitter.com/UZ3W4Lm14F — Janeth León M (@janethleontv) April 21, 2026

Asimismo, derivado de la búsqueda en un inmueble encontraron más contenedores para criar abejas.

El hallazgo fue reportado a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para que sea atendido de acuerdo a los protocolos.

¿Qué hacer en caso de detectar un enjambre?

De acuerdo con publicaciones de Protección Civil de Culiacán, esto es lo que debes de hacer si encuentras un enjambre de abejas o avispas:

Guardar la calma

Evitar movimientos bruscos

No molestar a los insectos

Suspender cualquier actividad cercana al enjambre

No usar insecticidas ni fuego para "matarlas"

No capturarlas

Llamar a las autoridades para su correcto retiro

¿Qué hacer en un ataque de abejas?

Las recomendaciones que dan las autoridades en caso de ser atacado por un enjambre de abejas son: