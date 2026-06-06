La obligación de registrar líneas telefónicas y mantener actualizados los datos de los usuarios ha generado dudas entre millones de personas. Una de las preguntas más frecuentes durante las últimas semanas es si es posible utilizar una tarjeta SIM de otro país para evitar el registro; las autoridades ya respondieron y dejaron en claro las consecuencias que tendría esta opción. ¡Conócelas!

Ante el aumento de dudas con respecto al registro del número de celular y su vinculación con tus datos personales, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) explicó lo que ocurre cuando un usuario intenta operar permanentemente con una SIM de otro país y cuáles son las limitaciones que podrían enfrentar.

¿Puedo usar una SIM de otro país para no hacer el registro de mi número celular?

Las autoridades y expertos señalan que una tarjeta SIM emitida en otro país se encuentra sujeta a las reglas y condiciones establecidas por el operador que la proporciona.

Por ello, utilizar una línea extranjera no es la mejor opción ya que la CRT señala que “usar una SIM extranjera no te exime de registrarla en el país de origen. Pagarás más y tendrás menos beneficios, y si el otro país detecta que la SIM permanece fuera de su territorio puede cancelar la línea y no tendrás protección de tus derechos como consumidor en México”.

¿Qué puede pasar si utilizas una SIM extranjera durante mucho tiempo?

Entre las posibles consecuencias destacan:

Restricciones por uso prolongado en roaming

Reducir beneficios

Aplicar cargos adicionales

Limitar el servicio de datos

Problemas de cobertura.

¿Se puede usar una SIM de otro país en México?

Sí. Los teléfonos desbloqueados pueden funcionar con tarjetas SIM emitidas por operadores extranjeros siempre que sean compatibles con las redes disponibles en México. Sin embargo, esto no significa que puedan utilizarse indefinidamente sin restricciones.

¿Pueden quitarte tu número por no registrar una línea?

De acuerdo con las autoridades, si no registras tu línea se suspenderá el servicio, por lo que únicamente podrás realizar llamadas de emergencia. La fecha límite es el 30 de junio de 2026.