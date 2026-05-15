La discusión sobre el registro de celulares y la posible solicitud de datos biométricos ha generado preocupación entre los usuarios de telefonía móvil en México, especialmente tras rumores sobre el robo de información privada. ¿Qué datos biométricos no deben pedir al hacer el registro de la línea? Aquí te contamos cuáles son los datos que no debes compartir. ¡Toma nota!

Miles de usuarios en México tienen dudas sobre el nuevo registro de líneas telefónicas y el uso de datos biométricos; en redes sociales crecieron las preguntas sobre qué información sí puede solicitar una compañía telefónica y cuáles son los datos biométricos que los usuarios no están obligados a entregar.

¿Qué datos biométricos no deben pedirte al registrar tu celular?

Es importante que sepas que el actual registro de la línea de celular no pide datos biométricos como:

Huellas digitales

Escaneo de iris

Grabación de voz

Firma digital.

No compartas información personal y privada que pueda vulnerar tu seguridad.

¿Qué datos SÍ debes proporcionar para el registro de tu celular?

En el actual registro de celulares se está solicitando que las personas que sean titulares de una línea telefónica móvil vinculen su número con una identificación oficial y, en algunos casos, se pide una selfie (prueba de vida) para validar identidad.

Expertos han señalado que todas las compañías como Telcel, Movistar o AT&t deben explicar para qué se usarán los datos, cómo serán almacenados y quién tendrá acceso a estos.

¿Qué hacer si te piden datos biométricos?

Antes de entregar información sensible, lee los avisos de privacidad y confirma la autenticidad del sitio o empresa.

¿Qué es el Panaut y si es lo mismo que el registro de celulares 2026?

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) era un proyecto con el que se pretendía registrar a todos los usuarios de telefonía móvil del país con sus datos biométricos. Dicha iniciativa no avanzó y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró anticonstitucional debido a que la consideró como “una afectación a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales que no resulta razonable”.

De acuerdo con lo informado, el Panaut y el registro de líneas de celulares (que tiene como fecha límite el 30 de junio) no son lo mismo, ya que en el primero sí solicitaba huellas dactilares y escaneo de iris, mientras que el segundo trámite no.

¿Qué son los datos biométricos?

Los datos biométricos son características físicas o personales únicas utilizadas para identificar a una persona, por ejemplo:

-Huellas digitales

-Reconocimiento facial

-Escaneo de iris

-Voz

-Firma digital.

¿Las compañías telefónicas pueden pedir biométricos?

Las empresas de telefonía pueden solicitar ciertos datos de identificación para activar líneas, tales como:

-INE

-CURP

-Comprobante de domicilio.