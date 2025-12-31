TE RECOMENDAMOS
El próximo 9 de enero de 2026 marca la fecha de inicio para que millones de usuarios en México registren sus números de teléfono móvil. Esta medida, impulsada por las autoridades, busca fortalecer la seguridad y la identificación de los propietarios de las líneas. Si eres cliente de las principales compañías, Telcel o AT&T, a continuación, te presentamos una guía paso a paso para realizar el trámite de manera exitosa y evitar la suspensión de tu servicio.
Las principales compañías de telefonía móvil se encuentran avisando y alertando a sus clientes para que hagan el registro y no se les pase, ya que,si no lo realizan, podrían sufrir las consecuencias, y éstas serían no poder hacer uso de todos los servicios, como usualmente lo hacen.
- LEE MÁS: Alerta Telcel: Fecha límite en 2026 para registrar tu línea y evitar bloqueo inmediato
- LEE MÁS: Registro de usuarios de telefonía móvil: ¿Es obligatorio? ¿Cuándo comienza? Todo lo que debes saber
Guía para registrar mi número de celular Telcel
Telcel ha implementado un proceso sencillo: el trámite podrás realizarlo en cualquier Centro de Atención a Clientes a nivel nacional (Modalidad Presencial) o en línea (Modalidad Remota). En caso de que quieras hacerlo en línea tendrás hasta tres oportunidades de realizar la vinculación; si la vinculación no es exitosa, deberás acudir a un Centro de Atención a Clientes para realizar el trámite.
Para vincular deberás presentar alguno de los siguientes documentos vigentes:
- INE.
- Pasaporte.
- Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica).
Tratándose de extranjeros, sólo se podrá realizar con pasaporte vigente o, en su caso, CURP temporal para extranjeros.
Guía para registrar mi número de celular AT&T
AT&T ha informado que su proceso de registro se lleva a cabo de la siguiente forma:
-Para mexicanos se solicitará INE o pasaporte vigente
-Para extranjeros, pasaporte del país de origen.
Por disposición oficial podrás realizar 3 intentos en el link que te llegará por SMS (si necesitas ayuda consulta su página web). Posteriormente podrás volver a intentarlo escaneando el codigo QR que aparecerá al inicio de esta página para realizar la vinculación.
Se recomienda a los usuarios realizar este trámite con anticipación para evitar saturaciones en las plataformas de las compañías telefónicas cerca de la fecha límite.
¿Es obligatorio registrar mi línea Telcel y AT&T?
Telcel y AT&T informaron que el registro de la línea sí es obligatorio ya que si no lo haces no podrás utilizarla y, únicamente, podrás realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911.
¿Cuándo es la fecha límite para registrar tu línea Telcel?
La fecha límite para hacer el registro es el 30 de junio de 2026. A partir de dicho día, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice la vinculación.
[Publicidad]