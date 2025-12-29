Una vez que inicie el 2026, los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores podrán cobrar su apoyo económico con un ligero aumento que se anunció a la par del aumento en el salario mínimo.

De acuerdo con lo anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, cinco de los programas insignia del Bienestar tendrán un incremento considerable una vez que inicie el 2026, entre ellos se encuentra la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

Montiel aseguró que el ajuste equivalente a la inflación está garantizado y forma parte del compromiso del gobierno federal de Claudia Sheinbaum de proteger el poder adquisitivo de los apoyos sociales. Será la presidenta quien anuncie los montos exactos en los que quedarán los pagos de las Pensiones del Bienestar.

“Sí va a haber aumento a la pensión, seguro la presidenta en su momento lo va a comentar, pero por lo menos será la inflación, vamos a cumplir con ese cometido con la gente”, señaló Ariadna Montiel.

Tras el anuncio del aumento, se ha originado dudas sobre si los beneficiarios deben hacer algún trámite extra o renovar la Pensión Bienestar para Adultos Mayores para poder cobrar el nuevo monto el siguiente año.

¿Se debe actualizar los datos para recibir la Pensión Bienestar en 2026?

Hasta el momento las autoridades no han mencionado nada respecto a una actualización de datos obligatoria para recibir el apoyo o la realización de un trámite adicional.

El año pasado, cuando se anunció el aumento correspondiente para 2025, los beneficiarios recibieron su monto de 6 mil 200 pesos de forma automática a través de la Tarjeta del Bienestar, que se les repartió cuando fueron aceptados en el programa. Se espera que ocurra lo mismo en este 2026.

¿En qué casos se deben actualizar los datos para la Pensión Bienestar?

Existen casos específicos por los que los beneficiarios sí deben actualizar sus datos para continuar recibiendo el pago.

Los beneficiarios que son parte de los Programas para el Bienestar deben hacer una actualización de datos si se cambiaron de domicilio, de lo contrario podrían perder su pensión.

“Notificar el cambio de domicilio es una obligación en el caso de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como de la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras”, señala el programa en sus lineamientos.

Asimismo, también deben hacer una actualización si cambiaron de número de teléfono.