Ni en las fiestas navideñas Ángela Aguilar y Christian Nodal se salvan de las críticas y las “funas” en redes sociales. En esta ocasión la pareja está siendo criticada por “aventar” juguetes a los habitantes de Tayahua, Zacatecas en lugar de entregarlos “amablemente” en las manos. ¿Qué pasó?

Lo que parecía ser un gesto de bondad y alegría por parte de Christian Nodal y de la familia Aguilar, se convirtió en una de las acciones más criticadas en redes sociales debido a que los internautas señalaron que repartieron los juguetes de mala manera aventándolos y poniendo “mala cara”.

En TikTok e Instagram circulan videos en los que se muestra a Ángela aventando cajas de juguetes en lugar de bajarse de su vehículo y entregarlos directamente en las manos de los niños y niñas que esperaban su regalo.

Según comentan testimonios, ni Nodal ni los Aguilar se bajaron de la caravana de autos y en lugar lanzaron los juguetes con los carros en movimiento y la gente corriendo detrás de ellos.

Asimismo, se comenta que Ángela mantuvo una actitud “grosera” y puso "mala cara" mientras hacía su obra del día.

“Qué desagradable esa forma de entregar regalos, es humillante”, “¿Por qué tira los regalos, no quiere que la toquen?”, “¿Por qué avientan los juguetes?”, “Ángela tira los juguetes como si se trataran de animales”, “Como si aventaran croquetas a perros de la calle”, “O sea, la gente los tenía que seguir como si fueran perros. En ningún momento se detuvieron, qué horror”, son algunos de los comentarios que circulan.

Aunado a esto, los internautas apuntan que sus esfuerzos por limpiar su imagen no están dando resultados y que todo lo que hacen les sale mal y los hace ver “peor”: “Nunca van a limpiar su imagen porque les tiran los juguetes en la cara de forma desagradable”, dicen.

La familia Aguilar, y ahora Nodal, tienen una tradición navideña: entregar cientos de juguetes a los habitantes del municipio de Tayahua, Zacatecas cada Navidad.

Cada año, los Aguilar se convierten en tema de conversación por salir a la comunidad a repartir los regalos a bordo de una caravana de camionetas, en las que suelen ir Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar.

Ante las múltiples polémicas que ha protagonizado, este año Christian Nodal se unió a su familia política y fue visto intentando acercarse a la gente, tomándose fotos y saludándolos de la mano.

Si bien sus fanáticos halagaron su buena acción, otros lo criticaron por también tirar los juguetes y por dar regalos de Navidad a otros niños menos a su hija Inti: “Nodal repartiendo juguetes a otros niños menos a su hija”.