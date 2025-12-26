Cazzu está cerrando con broche de oro este 2025 luego de que a mitad de año revelara que tuvo que abandonar el departamento donde vivía con su hija Inti por no poder pagar la renta.

De acuerdo con las redes sociales la "Jefa del Trap" compartió esta Navidad no sólo las fotos del festejo con su pequeña de dos años también una que llamó la atención de los fans.

Dicha imagen muestra a Cazzu en una sala vacía muy sonriente sosteniendo unas llaves, por lo que se asegura que "compró su casa soñada".

La cantante argentina pese a estar en medio de una batalla legal interpuesta por su expareja Christian Nodal, quien, según medios de comunicación, acusó ante un juzgado de México que como parte del pago de pensión alimenticia para Inti le ha dado 12 millones de pesos en efectivo.

Además, de que estaría exigiendo coordinar las visitas con su hija y la custodia.

Hasta el momento, ninguno de los dos cantantes ha hablado ante las cámaras sobre el tema.

Sobre el revuelo de la nueva casa que habría adquirido Cazzu, sin que se mencione la forma en la que lo hizo, los fans están expresándole todo su apoyo ya que aseguran que es el resultado de su labor en la música, los sold outs de sus conciertos en México, Latinoamérica y en próximas fechas se presentará en Estados Unidos.

Cabe recordar que cuando Cazzu reveló que se tuvo que mudar de la casa en la que vivía porque no podía pagar la renta, a Christian Nodal le llovieron los reclamos del fandom dado a que presuntamente tendría que garantizarle una vivienda a su hija, quien se está bajo cuidado de la trapera.

Hasta el momento en las redes de Cazzu no se revelan más detalles de esta noticia que tiene muy felices a sus seguidores.