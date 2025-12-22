En medio de la interminable polémica que protagoniza junto a su familia, Emiliano Aguilar descarta que pueda haber un acercamiento o reconciliación entre ellos en esta temporada de Navidad o dentro de un corto plazo.

El 2025 fue un año bastante mediático para los Aguilar debido a las varias controversias que protagonizaron y que empeoraron su mala relación, en especial Emiliano con su padre Pepe Aguilar y, de paso, con su hermana menor, Ángela.

Durante una entrevista que le hicieron en el programa Ventaneando, el mayor de los hijos de Pepe descartó una posible reunión con su padre, señalando que no le interesaba acercarse a él ni a sus hermanos menores.

“Yo ahorita no quiero nada que ver, no me interesa ahorita”, señaló Emiliano, quien no habla directamente con su padre y ha estado distanciado desde hace más de dos años.

Esta no es la primera vez que el hijo mayor de los Aguilar descarta un acercamiento con su familia. En una entrevista que dio a Despierta América, el cantante señaló que no hay posibilidad de que se reconcilie con su padre.

“Por más bravo que uno se quiera poner o enseñarle al mundo que es así, pues obviamente siempre quiere el amor de su padre y de la familia”, confesó. “Ahorita no [hay reconciliación], de mi parte no, es que sí da tristeza, la neta, que todos contra mí”, agregó.

La relación entre Pepe Aguilar y Emiliano ha empeorado con el tiempo, y recientemente hicieron pública su enemistad cuando Emiliano defendió a su madre, Carmen Treviño, tras unas declaraciones de Pepe, lo que derivó en una intensa pelea que, según el propio Emiliano, no tiene manera de resolverse pronto.

En su momento, Pepe dio otra entrevista a Ventaneando en la que dijo que Treviño lo había abandonado con su hijo y que le “vació la casa”. Tras estas afirmaciones, Emiliano defendió a su madre diciendo que todo era mentira.

El distanciamiento entre padre e hijo se intensificó cuando Emiliano comenzó a pronunciarse sobre otras polémicas de su familia, incluidas las de Ángela Aguilar originadas por su matrimonio con Christian Nodal.

Según palabras del propio Emiliano, esta ruptura no parece tener una solución. En medio de esta polémica, Emiliano también tuvo desencuentros con sus hermanos Leonardo y Ángela.