Diciembre es uno de los meses más esperados en todo el mundo gracias a las celebraciones de Nochebuena, Navidad y fin de año. Durante estas fechas, las familias se reúnen para compartir momentos especiales, agradecer por lo vivido, disfrutar de cenas tradicionales y abrir regalos en un ambiente lleno de luces y decoraciones. El espíritu festivo se siente en cada rincón, convirtiendo esta época en un tiempo de unión, reflexión y alegría.

¿Qué se celebra el 24 de diciembre en Nochebuena?

El 24 de diciembre marca la Nochebuena, la víspera de Navidad que culmina el periodo de Adviento, palabra que proviene del latín Adventus Redemptoris o “Venida del Redentor”. En la tradición cristiana y católica, este tiempo simboliza la preparación para el nacimiento de Jesucristo.

"Su duración puede variar de 21 a 28 días, dado que se celebra durante los cuatro domingos anteriores a la Navidad. Para los fieles católicos, este es un tiempo de reflexión y de perdón. Este es un tiempo de alegría y agradecimiento por el advenimiento de Nuestro Señor Jesucristo", explica la Universidad Anáhuac de México.

Por ello, la Nochebuena se considera una ocasión para fortalecer los lazos familiares y esperar juntos la llegada de la Navidad.

Tradiciones y costumbres de Nochebuena

En muchos países, la Nochebuena se celebra incluso más que la Navidad. En México, por ejemplo, la noche del 24 de diciembre es la fiesta principal: las familias se reúnen para arrullar al Niño Dios, cenar, romper piñatas y disfrutar música y baile. Los niños esperan con emoción la medianoche para abrir sus regalos, mientras las calles se llenan de vida con posadas y celebraciones comunitarias.

La cena tradicional incluye platillos como pavo, bacalao, romeritos, lomo adobado, pasta, tamales y ensalada de manzana, acompañados del clásico ponche de frutas con tejocotes, caña, guayaba y ciruela pasa. Cada receta tiene un significado especial y se prepara con dedicación, convirtiendo la comida en el centro de la celebración.

El famoso recalentado del 25 de diciembre

Una tradición muy mexicana es el recalentado, que consiste en desayunar el 25 de diciembre los platillos que sobraron de la cena. Curiosamente, la comida suele tener un sabor más concentrado, lo que convierte esta costumbre en una excusa perfecta para seguir celebrando con la familia. El recalentado refleja la calidez y hospitalidad que caracterizan estas fechas.

La Nochebuena no es solo una cena, es un momento cargado de historia, fe y unión familiar. Desde el Adviento hasta las tradiciones culinarias, cada detalle de esta celebración nos recuerda la importancia de compartir y agradecer. Así, el 24 de diciembre se convierte en una noche mágica que une corazones y culturas en todo el mundo.