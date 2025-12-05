Entre posadas y reuniones, diciembre es uno de los meses que más invitan a la gente a salir a las calles y en medio las celebraciones destaca la del Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre.

Justo esta fecha causa inquietud entre las personas ya que en algunos centros de trabajo lo dan como día festivo y en otros las labores siguen con normalidad, pero que no te agarren desprevenido porque el sector bancario lo celebra y con ello se reportan algunos cierres de sucursales.

Cabe mencionar que el próximo 12 de diciembre es el Día del Banquero, donde se reconoce la labor de los miles de personas que laboran en este sector.

¿Qué bancos abren el 12 de diciembre?

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que todas las entidades financieras sujetas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indica que entre los días en que este sector "deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones", está el 12 de diciembre, este año corresponde en viernes.

Pese a que en el país los bancos tomarán este día como festivo, esto no aplica para el resto de la fuerza laboral del país.

Pese a que se registre la suspensión de labores presenciales, estos servicios estarán funcionando

Aplicaciones bancarias

Cajeros automáticos

Atención vía telefónica

Aunque, deberás estar atento a los avisos que pueda emitir la institución bancaria a la que estas vinculado en caso de que requieras hacer un movimiento en especial.

Recuerda que, pese a que los bancos cierren sus puertas este viernes 12 de diciembre, al siguiente día estarán dando servicio de manera habitual en las sucursales que abren sus puertas en fin de semana.

Además, de los bancos, estas son algunas de las instituciones que el DOF indican que tomarán el día festivo: