Elon Musk vuelve a encender las alarmas, pero esta vez no por sus polémicas peleas con Donald Trump o por tener más hijos, sino por una confesión que dejó helados a sus propios colegas: aseguró que evita aparecer en público porque teme por su vida. ¿Qué dijo? ¿Por qué se siente amenazado?

Durante una reunión secreta realizada el pasado 22 de noviembre con miembros actuales y anteriores del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), donde se desempeñó como trabajador federal junto a Donald Trump, Musk reveló que no quiso asistir en persona porque temía ser asesinado, según reportó el medio Politico.

La sesión se llevó a cabo en un edificio del magnate en Bastrop, Texas, muy cerca de las instalaciones de sus empresas SpaceX y The Boring Company.

Musk se conectó de manera remota “desde lo que parecía un lugar oscuro y no revelado”, dijo uno de los presentes, debido a que el hombre más rico del mundo no quiso dar a conocer su ubicación por seguridad.

Durante la reunión virtual, el magnate soltó la bomba que dejó preocupados a participantes: afirmó que se considera uno de los principales objetivos de asesinato en Estados Unidos, sólo detrás del presidente Donald Trump y del vicepresidente JD Vance.

El multimillonario ya había hablado antes del aumento de amenazas que recibe, especialmente desde que anunció su respaldo público a Trump en julio de 2024, poco después del intento de asesinato de Trump cuando hacía campaña electoral para la presidencia en Pensilvania; las amenazas se volvieron latentes desde antes de convertirse en el titular de DOGE.

Previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, Elon Musk acusó a los medios tradicionales de alentar “activamente” un posible atentado contra él y contra Trump. A través de su cuenta de X, el multimillonario probó su teoría compartiendo la portada del medio alemán Der Spiegel, donde aparecía junto al presidente señalado como el “enemigo número dos”.

“En fin, eso aumenta drásticamente mi riesgo de ser asesinado. Involucrarme en política no es lo que quiero hacer. No deseo morir. Pero hay tanto en juego que realmente siento que no tengo más remedio que hacerlo”, señaló en su momento.

Aunado a esto, durante su batalla legal por la manutención de su hijo con Ashley St. Clair, Elon Musk dijo en documentos oficiales que estaba en peligro y que sería “el segundo candidato más probable a ser asesinado” después del presidente.

En esos mismos documentos, Musk le confesó a St. Clair que temía viajar para verla a ella y al bebé hasta Nueva York por la posibilidad de que ocurriera un atentado. “Si cometo un error en materia de seguridad, nuestro hijo nunca conocerá a su padre”, escribió.

A través de otros documentos de la misma índole, St. Clair le dijo al empresario que no colocó su nombre en el certificado de nacimiento del bebé por motivos de seguridad. Musk estuvo de acuerdo: “Es necesario por ahora. Sólo los paranoicos sobreviven”.

En las últimas semanas, el hombre más rico del mundo ha estado operando sus negocios y sus breves vinculaciones con el gobierno desde las sombras, convencido de que salir sin protección o revelar su ubicación podría costarle la vida.