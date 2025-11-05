El cometa 3I/ATLAS ha generado curiosidad y preocupación dentro de la ciencia y entre los seguidores de la astronomía desde que fue descubierto por primera vez el pasado 1 de julio de 2025. Recientemente el cuerpo celeste emergió de su perihelio, que ocurrió el 29 de octubre, con nuevos datos sobre su origen y naturaleza, como que se hizo más brillante que el Sol y que perdió el 15 por ciento de su masa.

Dentro de este contexto, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dio su opinión sobre este cuerpo celeste y las afirmaciones que ha dado el experto vinculado a la Universidad de Harvard Avi Loeb, que dice que es una nave extraterrestre.

Durante su aparición en el podcast The Joe Rogan Experience, el dueño de Tesla habló del cuerpo celeste que ha acaparado la atención mediática en los últimos meses luego de que el anfitrión tocara el tema de que es posible que se trate de una tecnología extraterrestre.

Rogan habló con Elon sobre su composición, mayormente de níquel en su nube de gas, que han analizado los científicos mientras el objeto surca el espacio, y señaló que, en caso de ser una nave real, sería “un verdadero problema” si colisiona con la Tierra.

Elon Musk, sin afirmar que se trata de una nave alienígena o desmentir dicha teoría, emitió su hipótesis sobre la naturaleza del cuerpo interestelar 3I/ATLAS y el daño que causaría a la Tierra en una posible colisión, tomando en cuenta su composición.

“Sin duda, existen cometas y asteroides compuestos principalmente de níquel”, contestó Musk al comentario.

“Así que los lugares donde se extrae níquel en la Tierra son, en realidad, sitios donde impactó un asteroide o un cometa, es decir, un meteorito rico en níquel”, explicó Musk al referirse al origen de ese elemento en la Tierra.

Cuando el anfitrión le preguntó si habría gran impacto en el planeta en caso de que el 3I/ATLAS colisione, Musk contestó:

“Sería una nave espacial muy pesada si estuviera hecha completamente de níquel. Sí, sería una nave espacial muy pesada. Sería capaz de destruir un continente, o incluso algo peor”.

En el podcast, Musk explicó las extinciones por cometas o asteroides y el daño que dejó en la Tierra hace millones de años y dijo que el daño de un fenómeno en la actualidad dependería de la masa total del cuerpo celeste.

“Depende de cuál sea la masa total. Lo que pasa es que, en el registro fósil, hay posiblemente cinco grandes extinciones, como la mayor de las cuales es la extinción del Pérmico, donde casi toda la vida fue eliminada, que en realidad ocurrió a lo largo de varios millones de años”, dijo el multimillonario.

“Está el Jurásico, creo que ese es sin duda un asteroide, pero lo que no cuentan son los que simplemente destruyen un continente porque esos no aparecen en el registro fósil”, apuntó.

“Así que, a menos que sea suficiente para causar un evento de extinción masiva en toda la Tierra, no aparece en un registro fósil de 200 millones de años de antigüedad. Por lo tanto, ha habido muchos impactos que habrían destruido toda la vida en la mitad de América del Norte o algo así a lo largo de la historia”.

Como respuesta a esta explicación y a las posibilidades que hay que dicho cometa nos impacte, Rogan contestó: “Y no hay nada que hacer al respecto ahora mismo”.