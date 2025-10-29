¿El cometa 3I/ATLAS no es en realidad un cometa? Una vez más, Avi Loeb, científico de Harvard, cuestionó el origen de este misterioso objeto que viaja en el espacio y que se acercará a la Tierra en las próximas semanas. Las dudas del experto incrementaron cuando señaló que la NASA estaría ocultando información importante, así como pruebas que revelarían su procedencia.

Avi Loeb ha sido uno de los científicos de Harvard que ha seguido de cerca la trayectoria del 3I/ATLAS, el cometa interestelar que tiene el tamaño de la isla de Manhattan; según su hipótesis, dicho objeto podría tener origen extraterrestre, esto debido a los extraños movimientos que ha realizado en las últimas semanas.

En su más reciente aparición pública, el astrofísico acusó a la prestigiosa agencia estadounidense de esconder una imagen que sería una prueba contundente de la apariencia del cometa 3I/ATLAS; dicho señalamiento lo hizo en su participación en el programa de radio “The Joe Rogan Experience”.

Loeb comentó cómo el objeto parecía desafiar el comportamiento de un cometa, describiendo cómo la emisión en forma de chorro apuntaba hacia el sol y no en dirección opuesta, como es habitual.

“Sorprendentemente, la mejor imagen se obtuvo el 2 de octubre de 2025, cuando 3I/ATLAS se acercó a 30 millones de kilómetros de Marte", dijo Loeb, quien precisó que la fotografía fue tomada por la cámara HiRISE de la NASA a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter.

No obstante, dio a conocer que la imagen “nunca fue publicada” a pesar de que se comunicó con la agencia estadounidense para preguntar por ella. “Escribí al investigador principal de HiRISE preguntándole: ‘¿Puedo obtener los datos? Soy científico’”, afirmó Loeb, quien a su vez aseveró que no ha recibido respuesta.

Por úlTimo, dijo que le preguntaron si esta situación era evidencia de que la NASA ocultaba datos, a lo que respondió: “Es mucho más probable que no esté relacionado con inteligencia extraterrestre, sino con estupidez terrestre”. Hasta el momento, la NASA no ha confirmado la existencia de dicha fotografía, pero, tras esta información, las teorías comenzaron a aumentar y cada vez son más las personas que piensan que el cometa 3I/ATLAS podría ser una nave extraterrestre.