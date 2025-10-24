¿Y si no es un cometa? Los últimos reportes del misterioso 3l/ATLAS apuntan a que no se trataría de lo que los científicos creían en un inicio, sino que su origen podría ser extraterrestre; Avi Loeb, experto de Harvard, quien ha seguido al objeto interesterlar, reveló que detectó 8 señales que indicarían que éste tendría un "origen tecnológico"; aquí te compartimos el análisis que publicó el especialista.

El 3l/ATLAS ha generado dudas y varias preguntas entre los expertos y seguidores de temas del espacio, pero también, el público en general ha manifestado su interés y preocupación sobre el origen y la procedencia de dicho objeto que tendrá su aproximación más cercana a la Tierra en unas cuantas semanas.

Científicos de todo el mundo siguen la trayectoria del 3l/ATLAS; debido a su relevancia, tamaño y proximidad con la Tierra, Minor Planet Center anunció que dicho objeto acaba de ser el elegido para ser estudiado a través de una nueva campaña iniciada por un grupo respaldado por las Naciones Unidas, enfocado en la defensa de la Tierra contra objetos espaciales.

La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, por sus siglas en inglés) es una colaboración mundial de defensa planetaria formada por organizaciones y astrónomos que trabajan en conjunto para detectar, monitorear y caracterizar asteroides y objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos; el 3l/ATLAS es el primer objeto interestelar objetivo de sus campañas.

“La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) anuncia una campaña de observación de cometas, del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026, para introducir métodos que mejoren la astrometría a partir de observaciones de cometas. La campaña se centrará en el cometa 3l/ATLAS (C/2025 N1) para ejercitar la capacidad de la comunidad de observadores para obtener astrometría precisa. Como preparación para la campaña, se realizará un taller sobre técnicas para medir correctamente la astrometría de cometas”, informó la red.

3I/ATLAS: 8 señales que podrían indicar origen tecnológico extraterrestre

De acuerdo con Loeb, el 3l/ATLAS ha mostrado ocho cualidades sorprendentes que le han valido una calificación de 4 sobre 10 en la escala de Loeb de un posible origen tecnológico:

1. Su trayectoria está alineada a 5 grados con el plano eclíptico de los planetas alrededor del Sol, con una probabilidad del 0,2%.

2. Durante julio y agosto de 2025, mostró un chorro hacia el Sol (anticola) que no es una ilusión óptica desde una perspectiva geométrica, a diferencia de los cometas familiares.

3. Su núcleo es aproximadamente un millón de veces más masivo que 1I/`Oumuamua y mil veces más masivo que 2I/Borisov , aunque se mueve más rápido que ambos, con una probabilidad total de menos del 0,1%.

4. Su tiempo de llegada fue ajustado para situarlo a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter y ser inobservable desde la Tierra en el perihelio, con una probabilidad del 0,005%.

5. La columna de gas alrededor de 3l/ATLAS contiene mucho más níquel que hierro (como el que se encuentra en las aleaciones de níquel producidas industrialmente) y una relación níquel-cianuro que es órdenes de magnitud mayor que la de todos los cometas conocidos, incluido 2I/Borisov, con una probabilidad inferior al 1%.

6. La columna de gas de 3l/ATLAS contiene sólo un 4% de agua en masa, un componente principal de los cometas conocidos.

7. 3l/ATLAS mostró una polarización negativa extrema, sin precedentes para todos los cometas conocidos, incluido 2I/Borisov, con una probabilidad inferior al 1%.

8.3l/ATLAS llegó desde una dirección coincidente con la señal de radio “Wow!” con una precisión de 9 grados, con una probabilidad del 0,6 %.

¿Cuándo llegará a la Tierra el 3l/ATLAS?

3l/ATLAS se acercará a la Tierra el 19 de diciembre de 2025.