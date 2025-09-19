Ahora más que nunca podría demostrarse la teoría de que el ser humano no está solo en el universo: de acuerdo con Jaime Maussan, las características del objeto interestelar 3I/ATLAS sugieren que podría ser una nave extraterrestre, por lo que hizo un llamado a la población para seguir de cerca el paso de este objeto que se aproxima a la Tierra y que lo hará antes de que termine el 2025. ¿Cuándo pasará? Te contamos todo lo que se sabe.

En los últimos días, las miradas de los expertos, estudiosos y seguidores del espacio y el universo han volteado hacia el misterioso objeto interestelar 3I/ATLAS, el cual ha despertado toda clase de teorías que van desde una formación inusual en el cosmos hasta una posible nave espacial.

¿Qué es el objeto interestelar 3I/ATLAS? Como su nombre lo indica, es un objeto interestelar que fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la estación del Sistema ATLAS de Río Hurtado en Chile, cuando ingresaba en el sistema solar interior; de acuerdo con un científico consultado por el portal Northeastern Global News, el 3I/Atlas es un cometa que formó una cola a una distancia mayor de lo que suele reportarse en estos casos. Según especialistas, sigue una trayectoria hiperbólica alrededor del Sol.

Sobre este tema opinó Jaime Maussan, reconocido ufólogo mexicano, experto en el estudio de los fenómenos asociados con los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS). A través de su cuenta oficial de X lanzó una advertencia para estar preparados para el acercamiento del objeto interestelar 3I/ATLAS, ya que bien podría no tratarse de un cometa, sino de una nave extraterrestre.

“Las características del objeto interestelar #3IATLAS son extraordinarias. Numerosos detalles sugieren que podría ser una nave espacial extraterrestre, como apunta el Astrofísico de Harvard, el Dr. Avi Loeb”, escribió en su publicación, la cual acompañó con un video en el que explica la importancia de este objeto y todos los detalles que el público debe saber ante su acercamiento inminente a la Tierra.

De acuerdo con el especialista de Harvard que citó Maussan, el tamaño del objeto equivale a la isla de Manhattan, por lo que considera que ahí podrían “habitar millones de seres”.

Por su parte, Maussan aseguró lo siguiente: “Siga de cerca lo que va a ocurrir porque es histórico, sea lo que sea, es histórico y, a lo mejor, finalmente es algo que nunca habíamos visto y no es nada anormal, pero, por el contrario, podría tratarse de los más extraordinario que hayamos visto jamás”.

¿Cuándo pasará por la Tierra el objeto interestelar 3I/ATLAS?

El 19 de diciembre de 2025 es la fecha en la que el objeto interestelar 3I/ATLAS se acercará a la Tierra: estará a una distancia de 270 millones de kilómetros. Según expertos, dicho objeto no representa una amenaza para el planeta.

Fechas clave del paso del objeto interestelar 3I/ATLAS

29 de octubre de 2025: el objeto interestelar 3I/ATLAS alcanzará su Perihelio, que es su punto más cercano al Sol.

19 de diciembre de 2025: acercamiento del objeto interestelar 3I/ATLAS a la Tierra.

16 de marzo de 2025 acercamiento al planeta Júpiter.

También se espera que se aproxime a Marte.

Las características del objeto interestelar #3IATLAS son extraordinarias. Numerosos detalles sugieren que podría ser una nave espacial extraterrestre, como apunta el Astrofísico de @Harvard, el Dr. Avi Loeb. pic.twitter.com/qSHo73nuI2 — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) September 18, 2025

¿Qué dice la NASA sobre el objeto interestelar 3I/ATLAS?

La NASA respondió las principales inquietudes sobre este cometa:

-¿De dónde vino este objeto interestelar? Se formó en otro sistema estelar y de alguna manera fue expulsado al espacio interestelar.

-¿Qué tamaño tiene 3I/ATLAS? Aún no saben qué tan grande es el objeto interestelar 3I/ATLAS pero lo clasifican como un cometa y no como un asteroide.

-¿A qué velocidad se mueve? Viaja a unos 221,000 kilómetros por hora.