La exviolinista de Christian Nodal, Esmeralda Camacho, volvió a convertirse en tendencia luego de compartir un video en el que luce un diminuto bikini, imágenes que rápidamente encendieron las redes sociales y desataron miles de reacciones no sólo por su impactante figura, sino también porque los usuarios inmediatamente hicieron referencia al intérprete de regional mexicano y a su “gusto” por hacer cambios importantes en su vida durante este mes: “ya empezó mayo”, comentaron.

“Comenzó el mes favorito de Nodal, el que más le rinde”, ese fue el comentario que hicieron decenas de fans desde que notaron que fue en mayo cuando el cantante de regional mexicano dio un giro completo a su vida personal y sentimental pues durante dicho mes pero de 2024, el intérprete de “Adiós, Amor” terminó con Cazzu, dejó de ver a su hija Inti, contactó a Ángela, se hicieron novios, cantaron juntos y después se fueron a Italia para casarse en una boda espiritual.

Son por estas razones por las cuales los internautas señalan que a Nodal, ahora también llamado el Forajido, le rinde el mes de mayo y que se debe tener cuidado con él porque un día puede estar enamorado de su esposa y, al otro, busca a alguien más. Con esto de contexto, los internautas se refirieron a la exviolinista del cantante, quien sigue compartiendo contenido en su cuenta de TikTok, el cual aseguran, está dirigido para el esposo de Ángela Aguilar.

En el video compartido por Esmeralda se le ve disfrutando de un momento de descanso mientras presume un diminuto bikini tejido, de color café y blanco, que no pasó desapercibido. En cuestión de horas, la publicación acumuló cientos de comentarios y mensajes donde varios internautas mencionaron al llamado “Forajido”.

Comentarios como “Nodal debe estar viendo esto”, “Mayo empezó fuerte”, “La más bella del staff de Nodal” y “Si yo fuera Nodal me divorciaría” inundaron la publicación. La situación provocó una ola de memes donde seguidores del cantante y curiosos comenzaron a viralizar la publicación.

Hasta el momento, Esmeralda Camacho no ha revelado por qué dejó de trabajar con Nodal; de igual forma, el compositor tampoco ha dado su versión de los hechos, pero los internautas continúan especulando que habría sido por decisión de Ángela Aguilar, porque no quiere que su esposo esté cerca de la mujer con la que se le ha relacionado sentimentalmente en los últimos meses.