Georgina Rodríguez, prometida de Cristiano Ronaldo, se robó los reflectores en la MET Gala luego de llegar a la alfombra roja ataviada con un impresionante vestido nupcial y una joya de 8 millones de dólares.

La celebridad se encargó de que toda la atención se centrara en ella al llegar a la alfombra roja vestida con un vestido verde acqua de Ludovic de Saint Sernin, diseñado con un top corsé ajustado de revelador escote, falda en corte sirena con la parte inferior holgada y con cola.

El diseño presentó copas adornadas con encaje, mientras que el panel del torso presentó cuerdas entretejidas. Le sumó un velo del mismo tono con flores bordadas y zapatillas a juego.

Lo que más llamó la atención de su conjunto fueron las piezas de joyería millonaria que usó. Se sabe que la influencer no escatima nunca en sus detalles joyosos y la MET Gala fue el pretexto perfecto para usar piezas únicas de valor exorbitante.

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Geo usó pendientes de diamantes en forma de gota de Chopard, además de anillos a juego, brazaletes finos, así como el anillo de compromiso de 3 millones de dólares que le dio Ronaldo.

Aunado a esto, la estrella de Soy Georgina posó con un rosario de piedras preciosas valorado en 8 millones de dólares , mismo que estuvo presumiendo junto a un bolso Birkin Hèrmes en las afueras del hotel The Mark, epicentro de la gala donde se preparan las celebridades.

En una publicación hecha en redes sociales, la modelo e influencer habló sobre el atuendo elegido para los Óscar de la moda, como es conocida la gala neoyorquina, y detalló que se inspiró en la Virgen de Fátima.

“Este look está inspirado en mi devoción a la Virgen de Fátima. La delicadeza de la figura y los tonos azul claro que definen su imagen se convirtieron en la base de la pieza, traduciendo la espiritualidad a la alta costura”, explicó en su cuenta de Instagram.

Agregó que el atuendo llevaba un detalle personal, un bordado con las frases en español: “Donde ella está, el alma encuentra refugio” y “Líbranos del mal amén”.

Por su parte, describió al millonario rosario como una reliquia hecha de oro blanco y un conjunto de diamantes y perlas, en las que están grabados los nombres de los miembros de su familia.

“El rosario extiende la narrativa de la mirada, donde se encuentran la fe personal y la artesanía excepcional. En el contexto de la moda es arte, la mirada refleja cómo la fe, al igual que el arte, puede expresarse a través de la forma, el detalle y la emoción”, agregó.

Georgina Rodríguez se dirigirá pronto al altar de la mano de Cristiano Ronaldo, en una de las bodas que prometen ser todo un hito en la industria del entretenimiento y el deporte. De acuerdo con los informes, la pareja estaría contrayendo matrimonio durante este verano, después del Mundial 2026 en el que jugará el portugués.