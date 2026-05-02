Demi Moore volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática tras compartir imágenes de su más reciente sesión fotográfica, una producción que ha generado reacciones divididas y miles de comentarios en Instagram.

Las fotografías forman parte de su aparición en la portada de V Magazine, donde la actriz luce sumamente delgada y se muestra vulnerable al hablar de uno de los momentos más sensibles de su carrera reciente: su derrota en los Premios Oscar 2025.

A sus 63 años, la actriz estadounidense aparece en una serie de imágenes en blanco y negro que resaltan su transformación física. En una de las fotografías más comentadas, Moore aparece con una camiseta sencilla combinada con medias transparentes, una elección minimalista que deja al descubierto su complexión.

Los usuarios se dividieron entre quienes comentaron que lucía fabulosa y quienes cuestionaron si se trataba de un caso de delgadez extrema.

La sesión se acompaña de una entrevista íntima en la que Demi Moore habla con honestidad sobre cómo vivió la ceremonia de los Oscar, donde perdió el premio a Mejor Actriz frente a Mikey Madison, por su actuación en Anora.

Moore llegaba a la gala como una de las grandes favoritas gracias a su aplaudido trabajo en The Substance, por lo que el resultado generó sorpresa entre críticos y seguidores. Sin embargo, lejos de centrarse en la derrota, la actriz compartió una reflexión:

“Intento ver cada día como una oportunidad para tomar decisiones, de modo que cada experiencia, por grande o pequeña que sea, me deje una impresión significativa y memorable”, expresó en la conversación con V Magazine.

“Hubo un instante caótico cuando intentábamos regresar al hotel y vi a otra actriz que parecía un poco perdida. Me detuve y le pregunté: ‘¿Adónde vas? ¿Vas por aquí? Ven con nosotros’. Me dio un momento real en el que pensé: ‘No solo me preocupo por mí’”.

Moore ha confesado que trabajar en esta película fue “un viaje increíble” y “un bálsamo curativo” para los mismos temas que aborda la trama. “Me conmovió desde que leí el guión. En esencia, de lo que realmente se trata la película es de lo que nos hacemos a nosotros mismos”, declaró.

A lo largo de su carrera, Demi Moore ha enfrentado presiones sociales, cuestionamientos sobre su rol como madre y mujer, y una constante lucha por mantener su autenticidad en Hollywood.

En sus memorias Inside Out (2019), reveló que, incluso cuando fue la actriz mejor pagada de Hollywood tras Striptease (1996), luchaba con inseguridades profundas arraigadas en su infancia.

Su transformación física, su relación con la fama y su papel como madre han sido temas recurrentes en su vida pública. Aunque se ha especulado sobre cirugías estéticas, Demi Moore ha negado haberse sometido a procedimientos para alterar su apariencia.