Una declaración polémica vuelve a poner bajo la lupa la relación del presidente de Estados Unidos y su esposa, Melania Trump, desatando especulaciones sobre un posible acuerdo entre ellos y no un matrimonio real. El famoso periodista Michael Wolff reveló detalles de la pareja y causó revuelo al asegurar que la exmodelo “odia con toda su alma” a su marido.

En medio de la controversia que rodea a Donald Trump con el comportamiento que tuvo durante la visita del rey Carlos III y la reina Camila, surgen detalles de lo que sería la verdadera relación que sostiene el mandatario con su esposa, con quien lleva 21 años de casado.

La exasesora de Melania Trump, Stephanie Winston Wolkoff, contó a RadarOnline en qué consiste la dinámica de la considerada como una de las parejas más poderosas del mundo; precisó que entre ellos no habría más que un acuerdo. “Creo que se trata de un matrimonio transaccional. Donald consiguió una acompañante atractiva... y Melania obtuvo dos décadas dinámicas", comentó Wolkoff.

Por su parte, el autor Michael Wolff comentó en Substack Howl que la presencia de Melania se ha transformado en algo mucho más trascendental: “El papel de Melania en esta historia siempre se ha entendido como el de un personaje secundario, poco desarrollado y con escaso arco narrativo. Se mantuvo fuera de la vista, habló muy poco y se benefició de lo que los allegados describieron medio en broma como un voto de simpatía por estar casada con él (...) ese acuerdo se ha desmoronado. Lo que antes era secundario ahora ocupa un lugar central. El matrimonio, que antes no era tema de debate, ahora se examina como parte de la disfunción general. Ella ya no es una ventaja, sino parte del problema”, afirmó Wolff.

Asimismo, el experto detalló que lo que podría estar sucediendo en privado: “En un momento dado le pregunté a alguien muy cercano a ellos: '¿Qué está pasando?’ Y esa persona me miró como si fuera un completo idiota y luego dijo: 'Lo odia con toda su alma'”.

Wolff añadió: "Bueno, aparte del hecho de que tiene un largo historial de relaciones con otras mujeres, estrellas del porno y cosas por el estilo, y que no es un tipo muy agradable y nunca escucha a nadie, así que dudo que escuche a su esposa... ¿debería seguir?".

Señales de distanciamiento

Sus recientes apariciones públicas no han hecho más que intensificar las preguntas sobre la dinámica entre ambos; durante el acto de bienvenida al rey Carlos III, el presidente de Estados Unidos comparó los 63 años de matrimonio de sus padres con el suyo, diciéndole a Melania: "Y discúlpame, si no te importa, es un récord que no podremos igualar, querida. Lo siento, simplemente no va a funcionar así".

Esa misma noche, Melania soltó la mano de su marido cuando éste la sujetó durante una sesión fotográfica en el banquete en honor a los reyes de Reino Unido. "¿De verdad se quieren?", preguntó un usuario de redes sociales, mientras que otro escribió: "Ella lo odia profundamente".