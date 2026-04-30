Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha levantado la indignación entre sus seguidores y usuarios de internet luego de dar una polémica entrevista en la que dijo que “el pobre es pobre porque quiere”.

En redes circula un fragmento de una entrevista que le dio al programa Crack Podcast de Oso Trava en la que habla sobre la educación sobre el dinero y cómo las personas seguirán siendo pobres por no tenerla.

“Yo siempre he dicho: ‘el pobre va a ser siempre pobre porque quiere”, dijo el boxeador mexicano. El polémico comentario lo hizo mientras contaba cómo abandonó la escuela para dedicarse por completo al boxeo desde temprana edad y se planteó convertirse en campeón mundial para poder ser respetado por las personas y para tener riquezas.

“Si quiero que a mí me traten así, tengo que ser campeón mundial”, apuntó.

Asimismo, contó cómo salió de una familia con recursos limitados para convertirse en el atleta mundial que hoy es que, más allá del talento sobre el ring, goza de una vida llena de riquezas que se van multiplicando gracias a su proyección de inversión y negocios.

El boxeador oriundo de Guadalajara aceptó que sus comentarios pueden ser malinterpretados y sacados de contexto, pero insistió que los pobres seguirán siendo pobres si no tienen una visión exitosa de sí mismos y si no adquieren una educación financiera como lo hizo él.

“No hay dinero que no se acabe (...) Si no tienes la capacidad de pensar así, si no tienes una educación sobre el dinero, siempre vas a ser pobre. Porque tú ahorita dale 10 millones de dólares a una persona que no tiene ni un cinco y él se va a querer gastar 15 millones. Va a volver a lo mismo, va a tener sí su casa, carros y esto, se va a querer gastar 15 millones. Ya no tiene sus 10 millones. Ah, pero ahora súmale que tiene que mantener esa casa que se compró y que va a querer seguir viviendo un estilo de vida como cuando le dieron 10 millones”, dijo.

"Yo siempre he dicho que el pobre va a ser siempre pobre porque quiere": Canelo 🙄



Sin comentarios. pic.twitter.com/UfpPqbQ4HC — Shion (@ChicShion) April 29, 2026

“Entonces, por eso cuando dicen: ‘Es mucho dinero’, ¿cuánto es mucho dinero? Porque eso es relativo (...) Tienes que tener una relación con eso de ser objetivo y ser realista con lo que estás haciendo. No hay dinero que no se acabe. Si no lo conviertes bien, si tú nada más le rascas y le rascas y no tienes activos, lo que eso es vas a gastar y va a llegar un momento que no vas a tener otra vez”, explicó.

Después de que se hicieran virales sus comentarios, los usuarios de internet no tardaron en expresar su indignación, señalando que Canelo habla desde su “privilegio” y desde la “suerte” que tuvo de haberse convertido en un boxeador de clase mundial, con uno de los sueldos más altos y con más fama.

Asimismo, dijeron que es extraño que se exprese de la pobreza y de las personas con recursos limitados cuando él mismo experimentó de niño las precariedades y el trabajo duro.

“(...) Salido de la clase obrera que por mera suerte se convirtieron en la casi inexistente excepción hoy son los que justifican el sistema, Repito, sólo porque fueron uno entre millones”, escribió un usuario en X refiriéndose a Canelo y a otras personalidades famosas como Poncho de Nigris y el creador de contenido conocido como Arqui Juve.

“El Canelo resume lo que los ricos piensan de los pobres. Los pobres son pobres porque quieren y, si llega a tener dinero, se lo gastan y seguirán siendo pobres. La pobreza es una cuestión estructural, y sólo con políticas de justicia se erradica”, comentó otro.

Otros usuarios lo llamaron clasista y afirmaron que su fortuna de millones de dólares está construida a base de peleas arregladas y con irregularidades en sus negocios, además de influencia de políticos.

“¡Clasista descarado! El Canelo Álvarez, que para muchos es un boxeador mediocre, que se hizo multimillonario por peleas arregladas у una imagen inflada en televisión, de familia humilde; ahora resulta que para él ‘el pobre va a ser siempre pobre porque quiere’. Una idea que refleja su postura conservadora y clasista, sin tomar en cuenta factores socioeconómicos”, comentó una usuaria.

En una publicación en X, el periodista David Faitelson también opinó sobre las declaraciones del atleta, diciendo: “Como filósofo y economista, El Canelo es muy buen boxeador”.