¡Ay no! De acuerdo con nuevos monitoreos realizados por el equipo de expertos de la NASA, la Ciudad de México se está hundiendo de forma acelerada.

Las alertas para la capital mexicana han sido encendidas luego de que la agencia espacial hallara un movimiento constante, medido a tiempo real a través del satélite de alta precisión NISAR. ¿Qué dicen las investigaciones? A continuación te contamos lo que se sabe.

El nuevo monitoreo, desarrollado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), en colaboración con la Agencia India de Investigación Espacial (ISRO), permite observar el movimiento del terreno de la capital mexicana incluso en condiciones donde otros sensores fallan debido a la nubosidad o vegetación densa.

Gracias a su tecnología de radar de apertura sintética y de alta precisión, NISAR puede operar día y noche sin interrupciones, por lo que los recientes monitoreos podrían carecer de errores o incongruencias.

Asimismo, dicha tecnología puede monitorear y rastrear otros movimientos como elevación del terreno, deslizamiento de glaciares y el crecimiento de cultivos debido a que sobrevuela las áreas en varias ocasiones al mes.

Si bien las advertencias están sobre la mesa, el hundimiento de la Ciudad de México no es un problema nuevo, y es que la urbe está construida sobre el antiguo lago de Texcoco y depende de un acuífero subterráneo.

La extracción intensiva de agua, sumada al peso urbano, ha provocado la compactación del subsuelo durante más de un siglo, generando un hundimiento progresivo que afecta a casi 20 millones de habitantes y que seguirá empeorando en los siguientes años.

Registros históricos realizados a partir de 1925, y vigentes al momento, muestran que algunas zonas de la capital han llegado a hundirse hasta 35 centímetros por año. Este fenómeno ha impactado infraestructuras importantes y masivas como el Metro de la CDMX, además de viviendas y vialidades.

Las mediciones recientes de NISAR, tomadas entre octubre de 2025 y enero de 2026 , revelan que existen zonas de la Ciudad de México donde el suelo se hunde más de... ¡2 centímetros al mes!, según el mapeo compartido por la agencia espacial.

Las zonas críticas aparecen marcadas en azul oscuro en dichos mapas generados por el satélite, lo que permite identificar con mayor precisión los puntos de mayor riesgo.

Entre los puntos más emblemáticos afectados está el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma. Desde su construcción en 1910, se le han añadido 14 escalones debido al hundimiento del terreno circundante , lo que lo convierte en un indicador visible del fenómeno mencionado.

Pero eso no es todo. Otras zonas afectadas son la del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, cerca del lago Nabor Carrillo y el Bosque de Aragón; y los alrededores del lago de Chalco en Valle de Chalco, justo sobre la frontera con el Estado de México.