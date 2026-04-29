Donald y Melania Trump se robaron los titulares por el polémico momento que protagonizaron durante el banquete que se ofreció en la Casa Blanca en honor a los reyes Carlos III y Camila, quienes se encuentran en Estados Unidos en su primera visita de Estado desde su coronación. El video, que ya le dio la vuelta al mundo, captó a la primera dama rechazando a su esposo en público, sin importar que cientos de cámaras la estuvieran observando. El momento desató una ola de rumores los cuales afirman que la exmodelo estaría demostrando que ya no soporta a su marido.

La visita de los reyes de Reino Unido ha dejado varios momentos para la posteridad, entre estos los comentarios que se han hecho mutuamente Carlos y Trump: el primero hizo una broma en la que dijo “si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés”, mientras que el presidente de Estados Unidos contó que su madre estaba “enamorada” de Carlos, ya que consideraba que era “muy lindo”.

Pero no sólo ha pasado esto, sino que también, las esposas de los jefes de Estado han dado de qué hablar, tal es el caso de Melania Trump, quien fue captada durante el banquete de gala ignorando a su esposo y evadiéndolo; en las imágenes se observa a Trump sujetando la mano de Melania, sin embargo, casi de inmediato, ella lo suelta y evita el contacto de forma evidente.

¿Cómo reaccionó Trump? La miró discretamente, pero sin voltear su cuerpo completamente, se quedó serio, pensativo, mientras que Melania sí se dirigió hacia él, para después sonreír a las cámaras como si nada hubiera pasado.

El momento, breve pero significativo, fue suficiente para que miles de internautas comenzaran a analizar cada movimiento de la pareja, interpretando el gesto como un signo de incomodidad o distanciamiento.

Usuarios de redes sociales señalaron que no es la primera ocasión en que se perciben actitudes similares entre ambos. Comentarios como “ya es recurrente” o “ella siempre se ve incómoda” se multiplicaron rápidamente, alimentando los rumores de una posible crisis.

Melania let’s go of Trump’s hand… and then he does this 😂 https://t.co/XAo6z12EDO pic.twitter.com/lwYNNfATHv — Matt Wallace (@MattWallace888) April 29, 2026

Hasta el momento, ni Melania ni Trump han hecho declaraciones sobre el polémico momento.

¿Quién es Melania Trump?

Melania Trump es una exmodelo y empresaria que actualmente es primera dama de Estados Unidos (aunque de 2017 a 2021 también lo fue durante el primer mandato de Donald Trump). Nació el 26 de abril de 1970 en Novo Mesto, en la entonces Yugoslavia (hoy Eslovenia). Comenzó su carrera como modelo en Europa antes de mudarse a Nueva York en los años 90, donde trabajó con agencias importantes.

Se casó con Donald Trump en 2005 y en 2006 obtuvo la ciudadanía estadounidense. Tienen un hijo en común llamado Barron.