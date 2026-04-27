El presidente estadounidense Donald Trump exigió el lunes que la cadena ABC despida de inmediato al presentador Jimmy Kimmel, autor según él de un "despreciable llamado a la violencia" por una broma dirigida a la primera dama Melania Trump.

"Esto realmente va demasiado lejos. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC", escribió el mandatario al criticar unos comentarios del humorista, quien en su programa de la semana pasada había considerado que la primera dama irradiaba "el aura de una futura viuda".

Trump cumplirá 80 años en junio y es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56 años.

El lunes, Melania Trump, rompiendo con la reserva mediática que observa la mayoría de las veces, criticó al presentador, acusándolo en X de sostener una "retórica de odio y violencia".

La primera dama reaccionó al comentario de Kimmel -hecho el jueves pasado- después de que un hombre armado intentara el sábado irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistía la pareja presidencial.

La Casa Blanca asegura que el sospechoso quería asesinar a Donald Trump y a altos responsables de su gobierno.

El jueves, Kimmel había parodiado en su programa el discurso que habitualmente pronuncia un humorista durante estas galas de la prensa, con el presidente como principal blanco de las burlas.

Sus palabras fueron condenadas desde la derecha el lunes, en particular por James Blair, alto funcionario de la Casa Blanca, que denunció comentarios que, según él, tenían como objetivo "legitimar la violencia política".

Para Melania Trump, el monólogo sobre su familia "no es humor".

"Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar odio", agregó la primera dama, calificando al presentador de "cobarde" y exhortando también a ABC a actuar en su contra.

Gran estrella de los programas nocturnos de TV, los famosos "late night shows", Jimmy Kimmel ya había sido acusado por la derecha estadounidense el año pasado de explotar políticamente el asesinato del influencer pro-Trump Charlie Kirk.

Propiedad de Disney, ABC sacó del aire al presentador. Pero, ante el escándalo y las acusaciones de censura, la cadena restituyó al humorista una semana después.