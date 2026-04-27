El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un momento de alta tensión con la periodista Norah O'Donnell durante una entrevista para el programa 60 Minutes, luego de que ella leyera fragmentos del manifiesto del hombre detenido tras el tiroteo ocurrido en una cena de gala en Washington.

El incidente se produjo cuando O'Donnell citó un extracto del texto atribuido a Cole Allen, quien presuntamente intentó atacar al mandatario y a miembros de su gabinete. En el documento, el sospechoso lanza acusaciones graves contra Trump, lo que provocó una reacción inmediata del presidente.

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“Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque son gente horrible”, respondió Trump visiblemente molesto.

🇺🇸 | Un reportero de CBS se sentó frente a Trump y le leyó el manifiesto de un tirador fallecido que lo llamaba pedófilo.



La respuesta de Trump no fue mesurada.



"NO soy un pedófilo."



"Tus amigos al otro lado de la mesa estuvieron involucrados con Epstein."



"Eres una… pic.twitter.com/Azzxl8iC5p — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 27, 2026

El mandatario rechazó tajantemente las acusaciones leídas al aire y calificó el contenido como “basura” proveniente de “una persona enferma”.

“Yo no soy un violador. No violé a nadie. Yo no soy un pedófilo… fui totalmente exonerado”, enfatizó.

El tiroteo que desató la polémica

El enfrentamiento mediático ocurre tras el tiroteo registrado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Hilton de Washington, donde Trump fue evacuado junto a su equipo.

Pese a la gravedad del incidente, el presidente minimizó el riesgo:

“No estaba preocupado. Entiendo la vida; vivimos en un mundo loco”, declaró.

Según relató, en un primer momento pensó que el ruido provenía de una bandeja caída, hasta que el Servicio Secreto comenzó a desplegarse en el lugar.

Reacción de Melania y tensión con la prensa

Trump también reveló que la primera dama, Melania Trump, se mostró visiblemente afectada por la situación, aunque destacó su fortaleza ante el momento.

El episodio con la periodista volvió a evidenciar la tensa relación del mandatario con los medios. Al ser cuestionado sobre si el incidente podría mejorar ese vínculo, Trump fue tajante:

“No estamos de acuerdo en muchos temas… la prensa y los demócratas son casi lo mismo”.

Trump promete más seguridad

Pese al ataque, el presidente adelantó que planea repetir el evento en breve, pero con mayores medidas de seguridad:

“Habrá aún más seguridad”, aseguró.