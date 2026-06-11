¿No era ella? Después de que la presentación de la colombiana se hiciera viral en la inauguración de la Copa 2026 en el Estadio Azteca, en redes sociales los usuarios destacaron algo bastante particular: Shakira no parecía ser Shakira… ¿Cómo?

Según se comenta en internet, la colombiana lució físicamente diferente, tanto del cuerpo como de la cara, incluso se dice que su cabello y los lentes intentaron ocultar los detalles que la delatarían.

“Esa weona no era la Shakira, a mí no me engañan”, “La verdad me hubiera gustado más canciones de Maná y de Los Ángeles Azules en la inauguración, que escuchar a la basura de J Balvin y Shakira, lo peor es que fue la Shakira de Temu”, “¿Es esa Shakira? ¿Esa es Shakira? No se parece a Shakira, ¿estoy alucinando?”, son algunos comentarios que circulan en X y TikTok.

Asimismo, los internautas han comparado la imagen de la cantante con los personajes protagonistas de la película ¿Dónde están las Rubias? en especial porque destacan que la cantante usó una peluca y parecía tener otros rasgos, incluida una nariz falsa.

NO TE PIERDAS: Belinda y Salma Hayek protagonizan uno de los momentos más comentados del Mundial 2026

Otros usuarios aseguraron que se trató de su imitadora, conocida como Shakibecca: “Aseguran que Shakira se inspiró en Shakibecca para su presentación de la inauguración del mundial. Otros aseguran que era la misma Shakibecca quien se presentó en la inauguración”.

Por su parte, sus fanáticos expresaron su apoyo señalando que hizo una nueva presentación, y que su presencia fue digna de “la diosa de la música latina”.

La verdad me hubiera gustado más canciones de Maná y de Los Angeles Azules en la #inauguración, que escuchar a la basura de J Balvin y #Shakira, lo peor es que fue la Shakira de Temu.#SomosMéxico pic.twitter.com/9BeTR6XtO7 — TI829™ (₿) 💮 (@TI829) June 11, 2026

Shakira fue el acto principal de la inauguración del Mundial 2026 al subir al escenario para interpretar el tema oficial de la justa deportiva Dai Dai junto al rapero Burna Boy un séquito de bailarines.

Previo a ella, estrellas como Maná, J Balvin, Los Ángeles Azules y Belinda encendieron los ánimos en el estadio.

Shakira dio un adelanto de lo que sería su participación en la inauguración días antes con detalles de su llegada a México con su equipo y sus ensayos, incluso se dejó ver en un encuentro con su amiga Belinda.