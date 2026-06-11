La cantante colombiana Karol G deslumbró en redes sociales al compartir una serie de fotografías en las que luce un diminuto bikini azul mientras disfruta de un día de sol a bordo de un lujoso yate.

Con su estilo característico y una actitud desenfadada, la artista dejó claro que atraviesa una etapa de plenitud tanto personal como profesional, lo que rápidamente se reflejó en miles de reacciones de sus seguidores.

En las imágenes, la intérprete de Provenza y TQG, aparece posando frente al mar, con el cabello al viento y una sonrisa que transmite seguridad. El bikini azul, sencillo pero llamativo, resaltó su figura y su tono de piel, convirtiéndose en el protagonista.

Además de su impactante look, muchos de sus admiradores celebraron la naturalidad con la que Karol G se muestra, incluso cuando se trata de escapadas de lujo como esta experiencia.

“Ay, Dios mío”, “Azul por todas partes, mami” y “Latina mami” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores. Sumó más de medio millón de reacciones en una hora.

Karol G continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina actual. El momento profesional de Karol G también se refleja en los premios que ha obtenido recientemente. En la más reciente edición de los American Music Awards, celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la colombiana destacó al conseguir dos galardones.

Entre ellos sobresale el Premio Internacional a la Excelencia Artística, un reconocimiento reservado a figuras con gran impacto global en la música y la cultura contemporánea.

Durante sus recientes apariciones públicas, Karol G ha destacado su orgullo por sus raíces. La artista, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, expresó su emoción por convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel de Coachella, un logro que describió como el resultado de años de trabajo.

“No se trata solo de mí. Se trata de mi comunidad latina, de mi gente”, afirmó ante el público, subrayando el valor de representar a millones de personas a través de su música.

También envió un mensaje de apoyo a la comunidad latina que reside en Estados Unidos, destacando su resiliencia y esfuerzo, e invitando a las personas a sentirse orgullosas de sus orígenes.

Karol G es una de las más grandes exponentes del reguetón y de la música colombiana. Sus sencillos han trascendido fronteras y hasta Barak Obama incluyó su canción TQG, como una de sus favoritas del 2023.