Karol G hizo historia al subirse al escenario de Coachella 2026 y cerrar el primer fin de semana como la primera cantante latina en ser headliner del festival musical, llevado a cabo en Indio, California.

La cantante colombiana interpretó sus grandes éxitos luciendo más bella y feliz que nunca, con diminutos atuendos que dieron de qué hablar, incluido un conjunto que dio aires al estilo de Shakira, compuesto por un bralette dorado con flecos de cuentas brillantes.

Le sumó un bikini de cintura baja cubierto con un pareo asimétrico de tul, decorado de igual manera con flequillos y tela rasgada, así como zapatillas doradas de tacón fino y cordones brillantes.

Otro atuendo que lució se trató de un outfit azul brillante con plumas naranjas que evocó a un guacamayo naranja, originario de las selvas tropicales de América Central y del Sur.

Asimismo, la cantante de Tropicoqueta vistió un conjunto de bralette y bikini verde, estilo Eva, con hojas artificiales recubriendo las diminutas prendas y llevó la fiesta latina al escenario con un look blanco destacado por mangas onduladas con la bandera de Colombia.

La Bichota, como es conocida entre sus fanáticos, hizo alarde de su belleza sin igual con maquillaje bronceado que le dio efecto de porcelana a su piel, usó labial nude, sombras marrones, un fino cat eye ahumado y blush sobre los pómulos. Su cabellera rubia tomó protagonismo al lucirse alborotado en mechones ondulados.

Karol G hizo historia durante su presentación en el Coachella Valley Music and Arts Festival al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel del evento, un logro que ella misma destacó como resultado de años de esfuerzo y perseverancia.

Durante su actuación en Indio, la celebridad envió un poderoso mensaje a la comunidad latina en Estados Unidos, especialmente a quienes atraviesan momentos difíciles.

“Para mis compatriotas latinos que han estado luchando en este país, les decimos que los apoyamos. No tengan miedo”, dijo y agregó: “Hacemos esto porque queremos que todos se sientan bienvenidos a nuestra cultura, a nuestras raíces, a nuestra música. Sólo quiero que todos se sientan orgullosos de sus orígenes. Siéntanse orgullosos”.

Desde el escenario, expresó su orgullo por sus raíces y subrayó que su participación no era solo un triunfo personal, sino también un reconocimiento a toda la cultura latina: “No se trata solo de mí… se trata de mi gente”, afirmó ante miles de asistentes.

Además, Karol G alentó a los latinos a no tener miedo y a sentirse orgullosos de su origen, reforzando su discurso con un llamado a la inclusión y al respeto cultural. Su presentación no solo destacó por lo musical, sino también por su carga simbólica y social, consolidándola como una de las voces más influyentes del pop latino y urbano actual.

Durante su participación, la cantante subió al escenario a otros artistas reconocidos como Mariah Angeliq, Becky G, Wisin y Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex con quien estrenó una nueva canción.