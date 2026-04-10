La actriz Eiza González es la portada de la revista Women’s Health y deslumbró al mostrarse más fuerte y resiliente que nunca.

Hace poco, la estrella mexicana se sinceró ante su público sobre los trastornos alimenticios que vivió durante su adolescencia y la batalla interna que sufrió por intentar cambiar su cuerpo y aspecto.

Ahora, la actriz revela a la revista que recibió el diagnóstico de endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico (SOP). “Llegó un punto en el que, finalmente, el cuerpo se resquebrajó, y lamentablemente, ese fue mi caso”, señaló.

No obstante, asegura que ahora está enfocada en el ejercicio y su alimentación para sentirse mejor y más fuerte. “Sentirme bien físicamente me da estabilidad mental, y eso es fundamental para mí”.

Como parte de la sesión fotográfica de la revista, Eiza González lució su espectacular figura ataviada en un bikini negro que dejó a la vista sus ‘abs’ y brazos torneados. También se aventuró a presumir trajes de baño completos, vestidos de red y atuendos de playa que dejaron boquiabiertos a sus seguidores.

En las imágenes, Eiza González dejó claro su amor por el ejercicio y se mostró con pesas y boxeando. Recibió miles de “Me Gusta” y decenas de comentarios que alabaron su capacidad de salir adelante pese a los problemas que ha tenido. “Mujer maravilla” y “Qué orgullo para todos los latinos” fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.

Eiza González reveló en su cuenta de Instagram que durante su adolescencia y juventud vivió una complicada relación con su cuerpo, marcada por la depresión y las comidas compulsivas tras la muerte de su padre".

A los 13 años, había engordado 13 kilos casi de la noche a la mañana”, escribió, señalando que enfrentaba simultáneamente duelo, pubertad y confusión.

La situación se intensificó cuando entró al ojo público siendo apenas una adolescente: “Cada imagen era analizada, cada detalle criticado, y todos parecían tener una opinión sobre mi cuerpo”. Ese escrutinio constante, confesó, la llevó a una profunda autodismorfia y a obsesionarse con su peso.

Hoy, Eiza González asegura estar en un camino distinto, uno en el que elige priorizarse: “Como mujer adulta, me elijo a mí misma”. La actriz reconoce que sanar no ha sido sencillo, pero afirma haber aprendido cuán poderosa puede ser la mente y cómo la energía antes dirigida a complacer estándares externos puede transformarse en autocuidado.

Con honestidad y esperanza, concluyó: “Me he comprometido profundamente a amar mi cuerpo, alimentándolo con bondad, cuidado y respeto… No me gusta fingir que el viaje ha terminado; es difícil y complejo. Pero NUNCA es demasiado tarde”.