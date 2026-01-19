Luego de que en 2025, Eiza González deslumbrara con sus looks en las alfombras rojas del mundo del entretenimiento, este año está arrancando con una nominación a uno de los premios que más atraen la atención en Estados Unidos, pero no el que ella quisiera.

De acuerdo con medios internacionales, los Golden Raspberry Awards 2026, reconocimiento a lo peor del cine de Hollywood, anunció que la actriz mexicana fue incluida en la categoría "peor actriz de reparto".

Pese a la larga trayectoria que empezó Eiza en el mundo del espectáculo en México y en años más recientes en Hollywood, pasarelas y comerciales de nivel internacional, la actriz no se salvó este año de la crítica por su actuación en la película La fuente de la juventud (Fountain of Youth), dirigida por Guy Ritchie y que tuvo un presupuesto de 180 millones de dólares, según medios estadounidenses.

En esta ocasión Eiza Gónzalez incursionó en el género de acción a lado de los actores John Krasinski, Natalie Portman y Domhnall Gleeson, entre otros.

Hasta el momento, la mexicana de 35 años no ha expresado su opinión sobre la nominación a lo Razzies 2026.

En contraste, en sus redes sociales ha anunciado el lanzamiento de su nueva película, "Mike & Nick & Nick y Alice", a lado Vince Vaughn y James Marsden que saldrá en marzo en Hululu de Disney+.

"Esta película es completamente loca y amarás cada minuto de ella", escribió la actriz en su publicación donde compañeros de televisión la han felicitado.

¿Quiénes son las nominadas a peor actriz de reparto de los Razzies 2026?

Este año, Eiza González está nominada como peor actriz de reparto en los Razzies junto con otras estrellas de fama mundial.

Gal Gadot por su papel de la madrastra en " Blancanieves"

por su papel de la madrastra en " Anna Chlumsky por su participación en "Duro de casar" (Bride Hard)

Cabe mencionar que los Razzies también son conocidos como los anti-Oscar, y también se nominan a: