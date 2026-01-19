Christian Nodal se hizo viral en las últimas horas luego de que lo hicieran parte del famoso trend 2016-2026, en el que usuarios de internet han estado compartiendo y viralizando sus mejores recuerdos fotografías, muy al estilo Instagram.

El cantante de Caborca, Sonora, fue incluido en el trend a manos de su exnovia, Lisa Fernanda Macías, quien había estado opinando sobre los comportamientos de Nodal con respecto a terminar e iniciar relaciones de manera precipitada, especialmente con Cazzu y Ángela Aguilar.

En las imágenes, nunca antes vistas por el público y que circulan en internet atrayendo la atención mediática, se aprecia a un Nodal adolescente, de apenas 17 años, estudiando la preparatoria junto a Macías, época en la que eran novios.

En una de las fotos se ve a Christian en el salón de clases sonriendo detrás de Macías, mientras que en otra está recibiendo un beso de ella en un costado de la cabeza.

“Estaba en su prime y yo no lo sabía. Si cambió mucho, oigan”, escribió Lisa debajo de una de las fotografías. “Del archivo, esto nunca se subió”, escribió en otra. “Que pase la pareja enamorada. Qué risa”, se burló.

Lisa Macías, recientemente hecha viral por contar que fue novia de Nodal en la preparatoria, recientemente afirmó que terminó su romance debido a que le fue infiel con otra compañera, con quien comenzó a salir abiertamente a las pocas horas de haber roto.

A través de sus historias, Lisa Fernanda Macías, quien fue el primer amor de Christian Nodal, sorprendió en redes al unirse al viral trend "Volvimos al 2016". Este 2026 muchos aseguran que estamos reviviendo esa era, y el trend justamente va de eso: volver a momentos de hace 10 años. Lisa no se quedó atrás y compartió fotos y videos inéditos de cuando ella y Nodal eran novios en 2016. En el material se puede ver a un Nodal con uniforme escolar, dentro del salón de clases y claramente muy enamorado… una faceta que pocos habían visto.

Lisa recordó que Nodal la terminó un día, sin explicaciones, y al día siguiente ya tenía otra novia, a la que besó en frente de ella. Con esta breve historia en contexto, Macias dijo que encontraba similitudes entre su relación con Nodal y la de éste con Cazzu, a quien terminó días antes de casarse con Ángela Aguilar en Roma.

“Lo que yo alcancé a conocer de él en la época en el que yo lo conocí, no es muy diferente a lo que yo escuché en esa entrevista”, señaló la joven en un video compartido el año pasado tras la explosiva entrevista que le dio a Adela Micha, donde contó su versión.

Añadió que Nodal, desde su adolescencia, ha mostrado patrones de comportamiento en sus relaciones sentimentales que persisten hasta ahora. Afirma que, casi diez años después del supuesto incidente de infidelidad, el cantante mantiene su "modus operandi" para ir de un romance a otro.

“Me refiero a que yo lo recuerdo como una persona que tiene muchos impulsos, me haya terminado a mí para después estar de cabrón con otra y ahorita que casi diez años después se esté repitiendo la historia, la diferencia es que ahora lo dijo él al público y que la gente conozca su modus operandi me hizo sentir un poquito de decepción por ver que ha cambiado tanto, pero a la vez no ha cambiado nada”, apuntó.

Lusa Macías fue criticada, en torno a esto, en redes sociales, donde los usuarios y los fans de Nodal la tacharon de interesada y de “oportunista” que sólo quiso “ganar fama” a costa del cantante de Te Amé.

Previo a esto, Lisa Fernanda Macías ya había revelado que la canción Te Fallé fue escrita por el esposo de Ángela Aguilar inspirada en ella y en la infidelidad que le hizo vivir mientras andaban.