Emily Ratajkowski encendió las redes sociales al compartir un video selfie en el que se mostró ataviada en pequeñas prendas de lencería para promover la nueva colección de Lounge para el Día de San Valentín.

La estrella de las pasarelas lució en el clip una figura de infarto ataviada con un pequeño conjunto de tela traslúcida y fino encaje, que dejó a la vista su abdomen plano y diminuta cintura. El look constó de un bralette push up con finos tirantes, un bikini de hilo y un liguero.

Emily se encargó de posar desde sus mejores ángulos para lucir su figura marcada y belleza natural. Llevó su cabello peinado con mechones lacios y degrafilados; su rostro se lució con una capa de maquillaje bronceada, uniforme al resto de su piel, además de labial nude y blush ligero sobre los pómulos.

La supermodelo apareció en la reciente campaña publicitaria de Lounge, una marca de moda lencera que colabora con modelos de alto perfil para promover sus colecciones femeninas para todo tipo de siluetas.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales poco después de ser publicadas en Instagram, atrayendo la atención de sus millones de fanáticos que quedaron embelesados con la celebridad: “La mujer más perfecta del mundo”, “La mejor mujer del planeta”, le escribieron sus seguidores.

El lanzamiento de la campaña publicitaria ocurre después de que Emily debutara con éxito en octubre pasado como un ángel de Victoria’s Secret en su fashion show 2025 junto a estrellas mundiales como Candice Swanepoel, las hermanas Bella y Gigi Hadid y Barbara Palvin.

A pesar de ser una de las modelos más solicitadas dentro de la industria actualmente y una de las mejor pagadas, Emily no había modelado para la marca de lencería femenina.

Además de triunfar en lo profesional, Emily parece haberse dado una nueva oportunidad en el amor con el cineasta francés Romain Gavras, quien salió con Dua Lipa en 2023.

Recientemente, la nueva pareja fue vista paseando de la mano en Nueva York donde ella reside con su familia. Al parecer Emily, de 34, y Gravas, de 44 años, acaban de iniciar su romance ya que hace poco ambos estuvieron en otras relaciones.

Hasta el momento ninguno de las dos celebridades ha hablado sobre su romance, pero a ojos de los fanáticos y de la prensa internacional, ambos parecen estar en un noviazgo serio.