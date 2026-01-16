La ola de críticas y el descontento del público en torno a la relación entre Nodal y Ángela ha alcanzado a Pepe Aguilar, ya que en internet se está pidiendo que se cancele un concierto que ofrecerá en Houston bajo el argumento de que “no los representa” debido a las controversias en las que se ha visto envuelta su familia en los últimos meses.

Los escándalos que envuelven a la dinastía Aguilar, especialmente el reciente y polémico romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, han cobrado una factura significativa en la imagen pública del patriarca, Pepe Aguilar. La controversia ha trascendido las redes sociales y ahora amenaza con afectar directamente una de sus presentaciones en Estados Unidos.

Se trata de la participación que tendrá en el Rodeo Houston, evento previsto para el 15 de marzo. De acuerdo con la petición de firmas, publicada en el sitio web Change.org, el cantante “no representa los valores” de dicha ciudad y consideran su contratación como un “error”.

En el texto se explica que debido a las controversias que envuelven al artista, “mucha gente siente que ya no representa la energía ni los valores de nuestra ciudad”. “Elegir artistas que se sienten anticuados o desconectados de la comunidad le resta valor a este evento tan especial (…) Pido a los organizadores del Houston Livestock Show and Rodeo que reconsideren esta decisión”, señala la petición.

El descontento de la gente no solo tiene que ver con la rapidez con la que Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron pública su relación (apenas semanas después de que el cantante terminara con Cazzu), sino también, con la forma en la que Pepe Aguilar ha manejado la situación “intentando encubrir” a su hija y yerno, señalan los internautas.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha emitido una declaración oficial respecto a la petición de cancelación. Sin embargo, su carrera se encuentra en un momento complicado, ya que, según los internautas, queda demostrado que en la era de las redes sociales, los escándalos personales pueden tener consecuencias en la vida profesional, incluso para celebridades de su nivel.